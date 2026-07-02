Социальная сеть X выделила 1 млн долларов на развитие прямых трансляций на платформе

Новости
X Live Studio

Социальная сеть X выделила 1 млн долларов, чтобы стимулировать авторов контента чаще проводить прямые трансляции. Функция стриминга на платформе существует уже давно, однако популярности среди пользователей так и не обрела. Изменить ситуацию в компании решили с помощью нового раздела Live Studio, который объединил инструменты для проведения эфиров, пишет Engadget.

О планах компании рассказал один из её топ-менеджеров, опубликовав серию постов. По его словам, X будет вознаграждать авторов контента именно за прямые трансляции. При этом конкретные условия выплат он не раскрыл — ни их размер, ни механизм начисления. Подробности новой программы поддержки авторов в X будут обнародованы позже.

- Реклама -

При этом инструментами Live Studio можно пользоваться уже сейчас. Автор может заранее опубликовать превью предстоящего стрима, чтобы подписчики узнали о нём заранее. Так, при необходимости эфир можно запланировать на конкретное время, а также ограничить круг зрителей, например, только верифицированными аккаунтами или подписчиками. Кроме того, Live Studio показывает комментарии зрителей в режиме реального времени. Здесь же отображается и статистика трансляции, в частности количество зрителей, типы их устройств и страны просмотра.

Проводить прямые трансляции в X могут только пользователи с премиум-подпиской стоимостью 3 доллара в месяц. Насколько платформа успела обновить собственную инфраструктуру для стриминга, не уточняется. Ранее именно с этим у X неоднократно возникали трудности во время масштабных прямых эфиров пользователей.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

За внимание аудитории к прямым трансляциям борется не только X. Так, Instagram также расширяет возможности своего телевизионного приложения, добавляя сериалы и прямые эфиры, чтобы конкурировать со стриминговыми сервисами.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Оператор спутникового телевидения Dish DBS объявил о банкротстве

Dish DBS, оператор спутникового телевидения, входящий в состав EchoStar, подал заявление о банкротстве в соответствии с разделом 11. Причина — долг в размере 2 млрд долларов и задержка сделки с AT&T на сумму 20 млрд долларов.
Новости

Amazon планирует выпускать собственные чипы для телевизоров, планшетов и других гаджетов

Amazon делает ставку на собственные чипы для устройств и облачных сервисов, чтобы улучшить работу ИИ. Компания разрабатывает новые прототипы гаджетов на несколько лет вперед.
Новости

Samsung передаст 35 тысяч телевизоров людям с нарушениями зрения и слуха

Samsung уже седьмой год подряд поставляет телевизоры людям с нарушениями зрения и слуха в Южной Корее. Малообеспеченные граждане получат технику бесплатно.
Новости

Google значительно усложнила процедуру разблокировки смартфонов на Android 17

Google в Android 17 сократила лимит попыток ввода PIN-кода с 1800 до 20 за пять лет. Изменение лимитов призвано затруднить взлом устройств.
Новости

Маск опроверг информацию о разработке SpaceX собственного смартфона с ИИ

WSJ сообщило, что SpaceX демонстрировала инвесторам прототип смартфона с ИИ, более тонкий, чем iPhone, оснащенный чипами Snapdragon. Маск назвал это «абсолютной ложью».