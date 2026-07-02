Социальная сеть X выделила 1 млн долларов, чтобы стимулировать авторов контента чаще проводить прямые трансляции. Функция стриминга на платформе существует уже давно, однако популярности среди пользователей так и не обрела. Изменить ситуацию в компании решили с помощью нового раздела Live Studio, который объединил инструменты для проведения эфиров, пишет Engadget.

О планах компании рассказал один из её топ-менеджеров, опубликовав серию постов. По его словам, X будет вознаграждать авторов контента именно за прямые трансляции. При этом конкретные условия выплат он не раскрыл — ни их размер, ни механизм начисления. Подробности новой программы поддержки авторов в X будут обнародованы позже.

- Реклама -

При этом инструментами Live Studio можно пользоваться уже сейчас. Автор может заранее опубликовать превью предстоящего стрима, чтобы подписчики узнали о нём заранее. Так, при необходимости эфир можно запланировать на конкретное время, а также ограничить круг зрителей, например, только верифицированными аккаунтами или подписчиками. Кроме того, Live Studio показывает комментарии зрителей в режиме реального времени. Здесь же отображается и статистика трансляции, в частности количество зрителей, типы их устройств и страны просмотра.

Today we're announcing Live Studio, a brand new livestreaming command center on X



X is where everything is happening now. So we're launching the best tools for pro streamers to go live, connect with their followers & manage their streams



Check it out on 𝕏.com in Creator Studio pic.twitter.com/B06MLScFj9 — Nikita Bier (@nikitabier) July 1, 2026

Проводить прямые трансляции в X могут только пользователи с премиум-подпиской стоимостью 3 доллара в месяц. Насколько платформа успела обновить собственную инфраструктуру для стриминга, не уточняется. Ранее именно с этим у X неоднократно возникали трудности во время масштабных прямых эфиров пользователей.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

За внимание аудитории к прямым трансляциям борется не только X. Так, Instagram также расширяет возможности своего телевизионного приложения, добавляя сериалы и прямые эфиры, чтобы конкурировать со стриминговыми сервисами.