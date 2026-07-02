Samsung передаст 35 тысяч телевизоров людям с нарушениями зрения и слуха

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Samsung забезпечує телевізорами людей із порушеннями зору та слуху
Фото: Samsung

Samsung уже седьмой год подряд выступает поставщиком техники в рамках южнокорейской государственной программы. Эта программа обеспечивает телевизорами людей с нарушениями зрения и слуха. С конца июля до конца года компания поэтапно передаст пользователям 35 тысяч единиц 43-дюймового смарт-телевизора Full HD модели KU43F6310FFXKR.

Программа по обеспечению телевизорами людей с нарушениями зрения и слуха реализуется Комиссией по вопросам медиа и коммуникаций Кореи (КМК). Она направлена на сокращение информационного неравенства для людей с инвалидностью. Список получателей из числа желающих в порядке приоритетности формирует подведомственный КМК фонд Viewer Media Foundation. Малообеспеченные участники программы получат телевизор бесплатно, а остальные — за частичную оплату в размере 100 тысяч вон.

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Модель, выпускаемая в этом году, остаётся неизменной по сравнению с предыдущими годами, однако Samsung последовательно расширяет в ней функции доступности. Так, компания отмечает, что в этом году в комплектацию также входит ряд специализированных возможностей, облегчающих просмотр контента различным категориям пользователей. В частности, телевизор поддерживает черно-белый режим — он помогает зрителям с нарушениями цветового зрения четче различать изображения. В то же время режим SeeColors позволяет отдельно настраивать уровни красного, зеленого и синего цветов, что улучшает распознавание объектов на экране.

Кроме того, в телевизоре используется функция автоматического поиска положения субтитров для сурдоперевода на основе искусственного интеллекта (ИИ). Она смещает положение субтитров так, чтобы зрители могли одновременно следить за языком жестов и текстом. Эта же функция умеет увеличивать отдельные участки экрана за пределами изображения переводчика, что дополнительно помогает людям с ослабленным зрением.

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Для людей с нарушениями зрения телевизор также предлагает голосовую навигацию по меню и высококонтрастный режим экрана. Кроме того, предусмотрены настройки скорости, высоты и пола голоса озвучки, а также регулировка громкости фоновых звуков. В свою очередь, для людей с нарушениями слуха предусмотрено отдельное отображение субтитров, а также регулируемый размер и положение субтитров. Телевизор также поддерживает несколько вариантов аудиовыхода.

«Samsung Electronics считает своим долгом создавать условия, в которых каждый может без ограничений пользоваться телевизионным контентом, и продолжает развивать технологии доступности», — заявил Очио, вице-президент подразделения Samsung Electronics Korea.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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