Оператор спутникового телевидения Dish DBS объявил о банкротстве

Оператор спутникового телевидения Dish DBS, дочерняя компания EchoStar, подал заявление о банкротстве в соответствии с разделом 11 Кодекса о банкротстве США. Эта процедура предусматривает не ликвидацию, а реорганизацию бизнеса под надзором суда, в ходе которой компания получает временную защиту от требований кредиторов.

Как сообщает Deadline, компания подала ходатайство в федеральный суд по делам о банкротстве в Хьюстоне, штат Техас. Причиной стали накопившиеся долги и многочисленные судебные споры. Вместе с ходатайством Dish DBS обнародовала заранее подготовленный план реструктуризации, который поддержали владельцы 88% облигаций компании.

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Решающую же роль в самом решении о банкротстве сыграла задержка продажи спектра компании AT&T на сумму $20 млрд. По словам EchoStar, к этому привели «непредвиденные обстоятельства». Именно из-за них Dish DBS не смогла своевременно погасить приоритетные обеспеченные облигации на сумму $2 млрд с годовой ставкой 7,75%. Речь идет о долговых обязательствах с первоочередным правом на погашение, срок выплаты которых наступил 1 июля. В то же время в EchoStar заверили, что погасят большую часть долга сразу после завершения сделки.

Проблемы с долгом, впрочем, имеют более глубокие корни. Нынешняя объединенная структура EchoStar возникла в 2024 году в результате слияния с Dish Network, и с тех пор компания борется с общим долгом в размере 25 млрд долларов. Именно поэтому Чарли Эрген, соучредитель EchoStar и Dish, недавно вернулся на должность председателя совета директоров и генерального директора (CEO), чтобы вывести компанию из кризиса. Еще до слияния он публично допускал вероятность банкротства.

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Еще задолго до нынешних проблем Эрген начал переориентировать бизнес со спутникового платного телевидения на беспроводную связь. Причина проста — Dish теряет абонентов из-за того, что зрители отказываются от кабельного и спутникового ТВ в пользу стриминга. Сейчас у Dish осталось 5 млн подписчиков, а у стримингового сервиса Sling TV — еще 2 млн. В то же время рынок радиочастотного спектра открыл новые возможности сначала благодаря слиянию Sprint и T-Mobile, а впоследствии — благодаря выходу Starlink Илона Маска на рынок беспроводной связи. Впрочем, это направление сопряжено и со значительными рисками, ведь спектр строго регулируется из соображений национальной безопасности.

На фоне этих рисков в EchoStar, в частности, подчеркнули, что бренды, клиенты, подразделения и сотрудники компании не пострадают от процедуры банкротства. Компания рассчитывает завершить реструктуризацию в третьем квартале 2026 года. После этого, по прогнозам руководства, EchoStar станет более финансово устойчивой и сможет более эффективно использовать будущие возможности на рынке.

«EchoStar уже более 45 лет находится в авангарде телекоммуникационной отрасли, и эти шаги заложат основу для еще более прочного будущего», — подытожил Эрген. Он добавил, что компания продолжает работать в обычном режиме и предоставлять клиентам привычное качество услуг. Эрген также поблагодарил команду, клиентов и партнеров за поддержку во время кризиса.

Напомним, что именно продажа радиочастотного спектра стала для EchoStar основным источником средств для погашения долгов. Так, ранее в этом году Федеральная комиссия по связи США (FCC) уже одобрила параллельное соглашение компании с SpaceX и AT&T на общую сумму $43 млрд. Регулятор тогда обязал EchoStar зарезервировать $2,4 млрд на счете эскроу для расчетов с подрядчиками.