Netflix с помощью ИИ воссоздал голос покойного исполнителя роли Вилли Вонки

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Джин Вайлдер у ролі Віллі Вонки
Джин Вайлдер у ролі Віллі Вонки

Американская стриминговая компания Netflix использовала искусственный интеллект (ИИ), чтобы воссоздать голос покойного актёра Джина Уайлдера. Его оцифрованный голос прозвучит в новом реалити-шоу «Wonka’s The Golden Ticket». Об этом пишет Euronews.

Джин Уайлдер сыграл главную роль в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971) режиссёра Мела Стюарта. Фильм снят по мотивам книги Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Актёр скончался в 2016 году — ему было 83 года. Однако в новом шоу зрители снова услышат его голос, на этот раз сгенерированный искусственным интеллектом.

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Премьера шоу запланирована на 23 сентября. Это примерно через 55 лет после выхода оригинальной экранизации с Джином Уайлдером в главной роли. Формат проекта существенно отличается от оригинала. Речь идет не о художественном фильме, а о реалити-шоу из девяти эпизодов. В нём 12 обладателей золотых билетов вместе с партнёрами по собственному выбору будут проходить испытания на территории фабрики Вонки. Победитель получит главный приз.

Голос Уайлдера для шоу воссоздали с согласия его наследников. Как сообщает Deadline, Netflix для этого сотрудничал с компанией ElevenLabs, специализирующейся на аудио-ИИ. Среди инвесторов компании — актёр Мэттью Макконехи. Жена Джина Уайлдера, Карен Уайлдер, поддержала это решение. Она отметила, что рада возможности познакомить новое поколение зрителей с теплотой и фантазией, которые её муж вложил в этот образ.

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В то же время поддержка наследников не уберегла проект от критики в соцсетях. Пользователи раскритиковали решение воссоздать голос покойного актёра с помощью технологии, назвав его неуместным и лишённым эмоциональной глубины оригинала. Так история с воссозданием голоса Джина Уайлдера стала очередным поводом для дискуссии. Речь идет об использовании ИИ для возвращения к жизни голосов и образов умерших знаменитостей в индустрии развлечений.

Подобный резонанс ранее вызвало и воссоздание образа актёра Вела Килмера в независимом фильме «As Deep as the Grave». Его создатели также прибегли к технологиям ИИ, чтобы вернуть на экран актёра, ушедшего из жизни в 2025 году.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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