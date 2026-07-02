Маск опроверг информацию о разработке SpaceX собственного смартфона с ИИ

1 июля генеральный директор SpaceX Илон Маск опроверг публикацию The Wall Street Journal о том, что компания якобы продемонстрировала инвесторам прототип устройства с искусственным интеллектом (ИИ) накануне своего IPO. В социальной сети X предприниматель назвал эту информацию «абсолютной ложью», не приведя дополнительных подробностей, сообщает Reuters.

По данным The Wall Street Journal, речь шла о компактном устройстве, похожем на смартфон и более тонком, чем iPhone. Источники издания утверждали, что гаджет должен был работать на собственной операционной системе SpaceX, а также сочетать технологии искусственного интеллекта xAI с процессорами Qualcomm Snapdragon. Впрочем, по словам тех же источников, проект находился на ранней стадии разработки, поэтому окончательный дизайн и перспективы коммерческого запуска оставались неопределенными.

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Опровержение Маска прозвучало на фоне того, что SpaceX всё активнее укрепляет свои позиции на рынке инфраструктуры для ИИ. В частности, компания недавно заключила многомиллиардную сделку с Reflection AI, а также подписала контракт с Anthropic. В то же время SpaceX продолжает вкладывать средства в развитие большой языковой модели Grok от xAI и в спутниковый интернет Starlink, поэтому слухи об ИИ-гаджете выглядят логичным продолжением этой стратегии.

Показательно, что подобные предположения возникали не впервые. Еще в начале 2026 года Reuters сообщало, что SpaceX рассматривает возможность создания мобильного устройства, интегрированного со спутниковой сетью Starlink. Сам Маск тогда не исключал появления такого гаджета, хотя подчеркивал, что он будет принципиально отличаться от современных смартфонов.

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К тому же SpaceX располагает производственными мощностями дочерней компании Tesla, которые теоретически позволяют наладить массовый выпуск электронных устройств. Компания также имеет доступ к чипам, необходимым для работы таких устройств. Это лишь усиливает спекуляции вокруг возможного выхода Маска на рынок потребительской электроники.