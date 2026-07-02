На конференции The Android Show: I/O Edition компания Google сообщила, что усилит защиту экрана блокировки в Android 17, чтобы затруднить злоумышленникам подбор PIN-кода или пароля. О том, как будет работать новая система, рассказал сотрудник компании Мишаал Рахман.

Основное изменение касается количества разрешенных попыток ввода кода разблокировки. В предыдущей версии операционной системы (ОС) — Android 16 — ограничения были довольно мягкими. Пользователь мог ввести до 10 вариантов PIN-кода за первую минуту, 20 — за шесть минут и 50 — за 25 минут. За сутки разрешалось до 110 попыток, а в целом — до 1800 за пять лет. Такой запас давал злоумышленникам пространство для маневра, ведь большинство людей выбирают распространённые комбинации, а не случайные.

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В Android 17 ситуация кардинально изменилась. Количество попыток за первую минуту сократилось до шести, за шесть минут — до семи, за 25 минут — до восьми. За сутки теперь разрешено всего 12 попыток. Максимальный лимит за всё время снизился с 1800 до 20 попыток, после чего устройство блокируется навсегда. Новая схема ограничений появилась ещё в промежуточном обновлении Android 16 QPR2, а полноценно заработала уже в Android 17.

В Google объяснили логику этого решения. Прежние ограничения оставляли злоумышленникам слишком много времени на подбор кода, особенно если им известна личная информация жертвы, например, год или дата рождения. Именно такие данные люди чаще всего используют в своих PIN-кодах, поэтому сокращение количества попыток существенно затрудняет атаку.

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В то же время компания позаботилась и о законном владельце устройства, который просто забыл свой код. Если ввести один и тот же неправильный PIN-код несколько раз подряд, повторные попытки не учитываются в общем лимите. Система распознает их как ошибку, а не как атаку, и выводит соответствующее объяснение. Кроме того, в Google сделали уведомления о блокировке более понятными. Вместо формулировок вроде «повторите попытку через 1800 секунд» пользователь теперь увидит простую фразу «через 30 минут».

Еще одно нововведение — ярлык для восстановления учетной записи с другого устройства, который теперь отображается прямо на экране блокировки Android 17. Таким образом, даже в случае полной блокировки устройства у владельца будет удобный способ восстановить доступ к своей учетной записи.

Напомним, что Google выпустила Android 17 в июне 2026 года. Первыми стабильную версию операционной системы получили смартфоны серии Pixel, а самому релизу предшествовали четыре бета-версии.