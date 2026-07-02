Amazon планирует выпускать собственные чипы для телевизоров, планшетов и других гаджетов

Не все попытки Amazon выйти на рынок электронных устройств увенчались успехом — фирменный смартфон компании, например, так и не прижился. Впрочем, располагая мощной облачной инфраструктурой, компания теперь сосредотачивается на развитии функций искусственного интеллекта (ИИ). Лучше всего их работу обеспечивают именно чипы собственной разработки. Об этом в интервью CNBC рассказал директор Amazon по аппаратному обеспечению и услугам Панос Панай.

По словам Паная, Amazon выпускает кремниевые компоненты для всего ассортимента собственных устройств. В частности, фирменные чипы компании уже используются в моделях Echo Show 8, Echo Show 11 и Fire TV. Еще в октябре прошлого года Amazon представила чипы AZ3 и AZ3 Pro, разработанные для обработки моделей ИИ непосредственно на устройстве, а не в облаке. Все больше производителей электроники склоняются к мнению, что локальная обработка данных ускоряет работу ИИ-функций. Она также обеспечивает более высокий уровень конфиденциальности.

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Панай также отметил, что собственные чипы как в конечных устройствах, так и в облачной инфраструктуре позволяют более эффективно интегрировать программное обеспечение. По его мнению, эта концепция актуальна и для домашних устройств, прежде всего с точки зрения кибербезопасности. В то же время Amazon не отказывается полностью от готовых специализированных чипов и продолжает использовать, в частности, компоненты Qualcomm.

В этом году Amazon запустила в США усовершенствованного голосового помощника Alexa+. Он способен понимать более сложные запросы, а также запоминать контекст разговора и привычки пользователя. Компания стремится объединить все свои устройства в единую экосистему управления. Панай считает, что в будущем устройства Amazon будут всё больше отходить от приложений и экранов, полагаясь вместо этого на разговорное взаимодействие и контекст.

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При этом в Amazon не берутся прогнозировать, какие именно типы устройств с ИИ окажутся наиболее перспективными. Поэтому в корпоративной лаборатории компании разрабатывают прототипы самых разнообразных форм-факторов. Часть из них будет сочетать портативность с поддержкой ИИ, а план развития этого направления уже расписан на несколько лет вперёд. Мобильные устройства с поддержкой ИИ позволят пользователям сохранять нужный контекст как дома, так и за его пределами. По словам Паная, первого продукта Amazon с такими возможностями придётся ждать недолго.