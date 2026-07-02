Amazon Leo развернула достаточное количество спутников для запуска сервиса

Спутниковая группировка Amazon Leo насчитывает уже 396 аппаратов на орбите — этого достаточно, чтобы начать обслуживание первых абонентов. Об этом заявила компания Amazon после очередного запуска ракеты Atlas V. Миссию выполнила компания United Launch Alliance (ULA), которая вывела на орбиту ещё 29 спутников.

2 июля состоялась уже 14-я подряд миссия компании по запуску спутниковой группировки. Так, вице-президент Amazon по управлению бизнесом и продуктами Лео Крис Вебер подтвердил, что этого количества достаточно. По его словам, аппаратов хватает для стабильной работы сервиса на начальном этапе.

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В то же время в посте в социальной сети X Вебер отметил, что впереди ещё немало работы. В частности, речь идёт о выводе всех новых спутников на заданную рабочую высоту. По его словам, будущие миссии будут лишь расширять покрытие и мощность сети.

Last few launches were big for @AmazonLeo — bringing us to 390+ satellites deployed, enough to support continuous service across initial latitudes.



Still lots of work ahead – including raising all these new satellites to their assigned altitude – but we’ve completed enough… pic.twitter.com/UZb404fXRq — Chris Weber (@Weber44Chris) July 2, 2026

Июльский запуск оказался особенным ещё по одной причине. Он стал последней миссией, в которой Amazon Leo использовала ракету Atlas V. В дальнейшем ULA перейдёт на тяжёлую ракету Vulcan. Она способна выводить на орбиту более 40 спутников за один полёт, что позволит ускорить темпы развёртывания группировки.

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«Atlas V сыграла решающую роль на раннем этапе развертывания Amazon Leo, запустив 224 спутника со стопроцентной успешностью во всех восьми миссиях. Мы рады развивать эту основу вместе с ULA в ходе перехода на Vulcan», — заявила директор по системам запуска Amazon Leo Мелисса Вуэрл.

Таким образом, компания приблизилась к заявленной ранее цели — запустить коммерческий сервис в середине текущего года. Впрочем, рассчитывать на безупречную работу сети с первого дня не стоит. SpaceX, например, начала предоставлять услуги спутниковой связи Starlink в 2020 году, имея на орбите почти 900 аппаратов. Первые клиенты в США и Канаде тогда жаловались на частые перебои и высокую чувствительность сигнала к помехам. Скорость соединения составляла от 50 до 150 Мбит/с при задержке от 20 до 40 мс. Только к 2022 году покрытие и качество связи заметно улучшились.

Похожий сценарий, скорее всего, ждет и первых пользователей Amazon Leo. По мере расширения группировки пропускная способность будет расти, а зона покрытия — расширяться. В настоящее время SpaceX эксплуатирует более 10 000 спутников Starlink. Компания обеспечивает связь на суше, на море и в воздухе в более чем 160 странах мира. Средняя скорость нисходящего канала составляет около 200 Мбит/с, восходящего — от 10 до 40 Мбит/с. Задержка держится на уровне примерно 25 мс.

Amazon понадобится ещё несколько лет, прежде чем она сможет достичь сопоставимых показателей. Общий план компании предусматривает запуск 3232 спутников Amazon Leo. Проект отстаёт от первоначального графика, в частности из-за трудностей, с которыми сталкивается компания Джеффа Безоса Blue Origin при разработке многоразовой ракеты-носителя New Glenn.

Фото: Amazon