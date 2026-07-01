Южная Корея обвинила Google в злоупотреблении на рынке Android-приложений

Южнокорейский антимонопольный регулятор пришёл к выводу, что Google злоупотребляла доминирующим положением на рынке приложений для Android и препятствовала конкуренции. Американская компания получит штраф, а также предложение принять корректирующие меры, сообщает Reuters.

Расследование провело Бюро по надзору за рынком при Корейской комиссии по честной торговле (KFTC). По версии регулятора, злоупотребление отразилось на выручке Google, которая составила 14,16 трлн вон ($9,1 млрд). В центре расследования оказалась программа Google Games/Google Velocity, известная внутри компании под названием Project Hug. Она действовала с июля 2019 года по март 2026 года и предлагала разработчикам финансовую поддержку за использование сервисов Google, в частности Cloud, Ads и YouTube. В свою очередь, игры в магазине Google должны были предлагать как минимум такие же выгодные условия, как и на конкурирующих платформах.

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Соглашения были построены таким образом, что по мере роста доходов в Google Play увеличивалась и финансовая поддержка разработчиков. В результате возникали сильные стимулы отдавать предпочтение именно платформе Google. В то же время программа заметно ослабляла мотивацию распространять игры через конкурирующие магазины, в частности южнокорейский OneStore. Из-за этого соглашения с Google фактически приобретали эксклюзивный характер.

Сама компания отвергает обвинения. В Google заявили, что конкурируют с другими магазинами приложений на честных условиях и предоставляют разработчикам и потребителям в Корее ощутимые преимущества. Там добавили, что добросовестно сотрудничали в ходе расследования KFTC и в дальнейшем будут доказывать комиссарам отсутствие нарушений закона.

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Если регулятор подтвердит факт злоупотребления, он может наложить штраф — до 6 % от указанной выручки в размере 9,1 млрд долларов. У Google будет восемь недель, чтобы предоставить письменный ответ на отчет о расследовании и изучить доказательства. В свою очередь KFTC пообещала созвать комиссию в полном составе, принять окончательное решение в кратчайшие сроки и соблюсти право компании на надлежащую правовую процедуру.

Напомним, недавно Google выпустила Android 17, и первыми стабильную версию системы получили смартфоны серии Pixel. Релиз совпал с июньским обновлением Pixel Feature Drop и стал продолжением новой стратегии компании, предусматривающей более ранний выпуск крупных версий Android.