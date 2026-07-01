В Украине требуют ввести санкции против студии, создавшей «Машу и Медведя»

В Украине активизировались призывы ввести санкции против российской студии «Анимаккорд» — производителя мультсериала «Маша и Медведь». Как сообщает LB.ua, поводом послужило новое соглашение с Netflix, который приобрел два последних сезона мультсериала и продлил права на предыдущие сезоны и спин-оффы.

Согласно условиям соглашения права Netflix будут распространяться на более чем 100 стран, в том числе на США и Канаду. В Европе мультсериал появится во Франции, Португалии, странах Северной Европы и регионе Бенилюкс. В Азии его покажут в Индии, Японии, Корее и Малайзии, а также на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

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Руководитель Центра по противодействию дезинформации СНБО (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко рассказал LB.ua о предварительном анализе мультфильма. Первое подобное исследование его ведомство провело осенью 2025 года. Тогда эксперты пришли к выводу, что анимацию используют в качестве инструмента российской «мягкой силы» и гибридного влияния.

По оценке ЦПД СНБО, сериал продвигает несколько нарративов. В частности, он формирует положительный образ России через образ большого и добродушного Медведя, а соседние народы высмеивает через инфантильный и деструктивный образ Маши. Кроме того, анимация нормализует советское прошлое и военную символику в детской среде.

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На днях ведомство обновило аналитику, изучив новые серии, и направило рекомендацию ввести санкции. По словам Коваленко, ограничения дадут юридические основания обращаться к YouTube с просьбой о блокировке контента в Украине. Кроме того, они позволят вести переговоры с Netflix на юридическом языке.

В настоящее время этим вопросом занимается советник Президента Украины по санкциям Владислав Власюк. Коваленко отметил, что выявленные факты подпадают под юридическую базу, однако из-за загруженности работа продвигается медленнее, чем ожидает общество. Он подчеркнул, что всё должно быть оформлено безупречно, ведь россияне умело используют юридические лазейки.

Стоит отметить, что украиноязычный канал «Маша и Медведь» на YouTube насчитывает более 18 млн подписчиков.

Санкции против «Анимакорда» ещё осенью 2025 года поддержало и Министерство культуры. Тогда же Национальная полиция подтвердила связи мультфильма с Россией и призвала ввести ограничения. С соответствующим запросом в ведомство обратился председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

По словам Юрчишина, после заключения Минкульта депутаты ожидали предложений по санкционному списку. Внести их на рассмотрение СНБО должны были Кабинет министров, Офис Президента или Верховная Рада. Однако, по его оценке, не хватило политической воли — из-за нежелания идти на непопулярный шаг или из-за страха критики. Ведь мультфильм до сих пор держится в топах украинской аудитории на YouTube.

После появления новости о соглашении с Netflix Юрчишин сообщил о новом обращении. Он направил его в Верховную Раду, Кабинет министров, СНБО, Национальную полицию и Офис Президента. В документе речь идет о санкциях в отношении физических и юридических лиц, причастных к созданию и распространению российского продукта.

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Согласно процедуре, инициировать санкции могут Кабмин, Нацбанк, СБУ, Офис генерального прокурора или Антимонопольный комитет. Решение о включении компании в официальный санкционный список принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Оно вступает в силу только после утверждения указом Президента.