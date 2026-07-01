Sony прекратит выпуск игр на дисках с января 2028 года

Компания Sony Interactive Entertainment объявила о прекращении производства физических копий новых игр для консолей PlayStation. Компания прекратит выпуск дисков с января 2028 года. После этого все новые релизы будут распространяться исключительно в цифровом формате — через PlayStation Store и розничных партнеров.

В Sony объяснили это решение изменением потребительских привычек и общим переходом игровой индустрии к цифровой дистрибуции. Так, по данным компании, большинство игроков уже отдают предпочтение цифровым версиям, в то время как спрос на физические носители продолжает падать.

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При этом нововведения коснутся только проектов, которые выйдут после указанной даты. Игры, которые уже выпущены или запланированы к выпуску на дисках до января 2028 года, останутся доступными в привычном физическом формате.

В Sony отметили, что отказ от печати новых копий позволит компании сосредоточить ресурсы на развитии цифровой экосистемы. Речь также идет о поиске новых способов доставки контента игрокам. При этом покупка цифровых версий игр и в дальнейшем останется возможной. Игроки смогут делать это как непосредственно в PlayStation Store, так и через розничных продавцов, предлагающих цифровые ключи.

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Кроме того, в компании подчеркнули намерение и в дальнейшем развивать игровые сервисы. Это должно позволить игрокам получать доступ к новым релизам наиболее удобным для них способом. Sony поблагодарила пользователей за поддержку и заявила о приверженности дальнейшему развитию экосистемы PlayStation.

Впрочем, переход Sony на цифровой формат не всегда означает стабильный доступ к контенту. Так, ранее компания уже предупредила, что 1 сентября 2026 года удалит из библиотек пользователей более 550 фильмов и сериалов в связи с истечением срока действия лицензионного соглашения с Studio Canal.