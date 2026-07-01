На Филиппинах запущена спутниковая мобильная связь от Starlink

Компания Starlink совместно с филиппинским оператором Globe Telecom запустила сервис мобильной спутниковой связи на территории Филиппин. Архипелаг насчитывает более 7100 островов, поэтому новый сервис охватывает даже отдаленные районы, куда до сих пор не доходила традиционная сеть мобильной связи.

Новая система позволяет загружать приложения и обмениваться сообщениями напрямую через спутниковую сеть Starlink. Наземные вышки связи для этого не требуются, поэтому пользователи получают покрытие даже там, где традиционные операторы не работают.

Starlink Mobile is now connecting @enjoyGLOBE customers across 7,000+ islands in the Philippines with access to apps and messaging 🛰️📱 https://t.co/bXkpmZb6ch — Starlink (@Starlink) June 30, 2026 - Реклама -

На Филиппинах подключиться к Starlink Mobile пока можно только на совместимых устройствах под управлением Android и HarmonyOS. Для абонентов предусмотрены различные тарифные планы — конкретные цены компания пока не раскрыла. В других странах, где уже работает Starlink Mobile, сервис поддерживает все операционные системы, включая iOS, поэтому на Филиппинах этот сервис пока доступен с такими ограничениями.

Такой запуск особенно актуален именно для Филиппин, ведь архипелаг делится на три крупные группы островов — Лусон, Висайские острова и Минданао. Из более чем 7100 островов населенными являются около 2000, а более 5000 до сих пор не имеют официального названия. Таким образом, спутниковая связь способна восполнить критический пробел в покрытии там, где прокладка наземной инфраструктуры экономически неоправданна.

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Подобный подход Starlink применил и в Монголии, где оператор GMobile объявил о планах запуска Starlink Mobile для обычных смартфонов. Сервис также рассчитан на регионы, где отсутствуют наземные сети.