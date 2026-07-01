lifecell запустил услугу домашнего интернета «Инет» 

Оператор lifecell запустил новую услугу домашнего интернета «Инет», подключиться к которой может любой пользователь независимо от своего мобильного оператора. Тарифы вошли в «lifecell ДОМА» — отдельное направление домашних услуг. В настоящее время оно объединяет домашний интернет, конвергентные тарифы «Лайфсет 3 в 1» и телевидение lifecell TV.

Запуск «Инета» стал следующим шагом в развитии lifecell как поставщика комплексных телекоммуникационных услуг. Таким образом, пользователи могут подключать домашний интернет без привязки к мобильному номеру или тарифу.

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Тарифные планы «Инет» предлагают скорость до 1 Гбит/с и безлимитный трафик для работы, учебы и цифровых сервисов. Услуга работает на базе технологий GPON, Ethernet и DOCSIS в зависимости от имеющегося покрытия. В зависимости от технических возможностей по конкретному адресу пользователь получает оптимальную технологию подключения. Там, где доступна технология GPON, абоненты пользуются энергонезависимым оптическим интернетом, который при наличии резервного питания оборудования работает даже во время длительных отключений электроэнергии.

При подключении абонент бесплатно получает стандартный комплект оборудования — ONT для GPON или модем для DOCSIS в зависимости от технологии доступа.

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Линейка «Инет» включает, в частности, тарифные планы «Э», «Док», «Джи», «Гиг», «Гиг Про» и «Дабл». Акционная стоимость начинается от 100 грн за 4 недели. Она зависит от скорости, технологии доступа и наличия по данному адресу предыдущих подключений к домашнему интернету от группы компаний DVL.

Новые абоненты получают акционные условия стартового периода с последующим переходом на стандартные тарифы. В тарифы входит один или два бесплатных выезда мастера в год для настройки оборудования — в зависимости от тарифного плана. Жильцы многоквартирных домов подключаются без дополнительной платы.

Управлять услугой могут абоненты всех операторов через веб-кабинет, а в скором времени соответствующая возможность будет реализована и в приложении My lifecell. В личном кабинете пользователь управляет всеми подключенными адресами с одного номера телефона, независимо от мобильного оператора. Там же можно проверить доступные по адресу технологии, выбрать тариф и самостоятельно запланировать дату и время визита техника, не звоня в колл-центр. Весь процесс оформления и управления доступен онлайн в любое удобное время.

Заказать услугу можно также в магазине lifecell или через колл-центр оператора. Для подачи заявки достаточно проверить адрес подключения, указать контактный номер и выбрать удобное время визита мастера.

Абоненты, подключившие пакет «Интернет» или любой тариф из линейки «Лайфсет» в период с 1 июля по 30 сентября 2026 года, получат акцию «Защищенные цены». По её условиям оператор гарантирует неизменную стоимость до конца 2027 года.