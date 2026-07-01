Google выпустила Nano Banana 2 Lite — быстрый генератор изображений

Google представила Nano Banana 2 Lite — обновленный генератор изображений на основе искусственного интеллекта. Новая версия работает заметно быстрее и стоит дешевле, чем предыдущая.

Главное преимущество модели — сокращенная задержка. Она создает одно изображение всего за четыре секунды, поэтому подходит для ситуаций, когда изображения нужно генерировать или редактировать одно за другим. Стоимость работы составляет $0,034 за тысячу изображений, что делает инструмент доступным для тех, кто работает с контентом в больших объемах.

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Nano Banana 2 Lite дополняет более мощную модель Nano Banana 2, которую Google представила в феврале и позиционирует как «универсальную рабочую лошадку». В свою очередь, облегчённая версия оптимизирована для рабочих процессов с большими объёмами данных, где важна скорость обработки. Модель уже доступна на платформах Google AI Studio и Google Gemini Enterprise Agent, а также через Gemini API. Она заменяет первую Nano Banana, которую компания отныне считает устаревшей.

Наряду с этой новинкой Google расширила возможности видеогенератора Gemini Omni Flash, представленного на конференции Google I/O. Работа с ним обходится в $0,10 за секунду готового видео. Компания также продемонстрировала приложение Omni Product Studio, которое преобразует созданные в Omni статичные изображения в «кинематографические ролики для электронной коммерции».

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По словам Google, создание контента с помощью генеративных медиа обычно предполагает творческую итерацию. Таким образом, две новые модели позволяют разработчикам создавать комплексные сквозные решения, сочетающие быструю генерацию изображений с созданием и редактированием видео.