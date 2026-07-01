Главный интернет-евангелист Google Винт Серф уходит на пенсию

83-летний Винтон Грей Серф (Винт Серф), которого называют одним из «отцов интернета», на следующей неделе уходит на пенсию, покидая пост вице-президента и главного интернет-евангелиста Google. Так завершается одна из самых влиятельных карьер в истории технологий, пишет TechCrunch.

Об уходе ученого стало известно во время его выступления на конференции Open Frontier, организованной Институтом Лауде. Там Серфа поздравил профессор Калифорнийского университета в Беркли Дэйв Паттерсон, соавтор процессорной архитектуры RISC. Он отметил более чем двадцатилетний труд коллеги в компании и предложил присутствующим почтить его аплодисментами. Сам Google комментариев по поводу ухода не дал.

- Реклама -

Свой главный вклад в развитие технологий Серф внес ещё в начале 1970-х годов. Тогда вместе с Робертом Каном он разработал набор сетевых протоколов TCP/IP — базовые правила, благодаря которым разнотипные компьютерные сети смогли обмениваться данными между собой. Именно эта работа легла в основу современного интернета. За неё учёный получил немало наград. Среди них — премия Тьюринга, которую считают аналогом Нобелевской премии в области компьютерных наук, Президентская медаль Свободы и почётные докторские степени ведущих университетов мира.

Серф пришел в Google в 2005 году. На должности главного интернет-евангелиста он отвечал за глобальную политику развития сети, продвижение открытых стандартов и расширение доступа к технологиям. Коллеги вспоминают его не только как выдающегося ученого, но и как человека с фирменным стилем. Паттерсон, например, назвал его самым элегантно одетым компьютерным специалистом, которого ему доводилось встречать. Сам Серф пошутил, что ещё во время учебы в 1970-х годах выделялся среди коллег классическими костюмами.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В своём прощальном выступлении учёный затронул тему рисков, связанных с искусственным интеллектом. Прежде всего его беспокоит централизация крупных языковых моделей в руках нескольких технологических гигантов. По мнению Серфа, это противоречит самой децентрализованной природе интернета, которую он в своё время и заложил. В то же время следующим этапом эволюции отрасли он считает появление автономных ИИ-агентов — систем, которые будут взаимодействовать и согласовывать действия между собой без участия человека. Именно это, по его прогнозу, заставит индустрию вернуться к строгим единым стандартам и протоколам совместимости.

При этом Серф предостерег от распространенного мнения, что агентам для общения достаточно обычного человеческого языка. Он возразил, что английский язык станет здесь лучшим выбором, ведь, несмотря на гибкость, он слишком неоднозначен. Для взаимодействия между системами, подчеркнул ученый, крайне важна абсолютная точность. Каждый агент должен быть уверен, что другой правильно понял условия только что заключенной договоренности.

Риски такой коммуникации учёный сравнил с детской игрой «испорченный телефон», в которой сообщение искажается с каждой новой передачей. По его словам, к десятому участнику фраза меняется до неузнаваемости. Поэтому перспектива, при которой группа автономных агентов будет вести переговоры на естественном языке и заключать соглашения, выглядит довольно пугающей.

Поэтому Серф прогнозирует, что компании, которые первыми разработают формальные высокоточные протоколы совместимости для ИИ, окажут огромное влияние на будущую цифровую экономику. По сути, они могут повторить успех тех, кто в свое время заложил фундамент интернета.