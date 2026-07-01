30 июня финский оператор Elisa окончательно прекратил предоставление услуг стационарной телефонии. Компания отказалась от обслуживания как частных, так и корпоративных клиентов, став последней в стране, кто отказался от этой технологии. Об этом сообщает Yle.

Компания отметила завершение работы сети символическим звонком. В нем приняли участие генеральный директор Elisa Топи Маннер и руководитель Агентства транспорта и связи Финляндии (Traficom) Яркко Сааримяки. Маннер вспомнил, как в 1980-х годах, будучи подростком, жил в Лондоне и каждую неделю звонил домой в оговоренное время. Так родные точно были на месте и успевали ответить. Собеседники также обсудили будущее мобильных технологий, а в конце разговора попрощались традиционным финским словом kuulemiin — «поговорим позже».

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О предстоящем прекращении работы стационарных линий Elisa объявила ещё в начале года. Причиной стало резкое сокращение числа абонентов. На начало 2026 года у компании оставалось лишь несколько тысяч клиентов такой связи. В основном это были домашние телефоны, факсы и переговорные устройства в лифтах. Новых подключений оператор не предлагал уже несколько лет, ведь граждане всё активнее переходили на цифровую инфраструктуру.

Другие крупные игроки рынка отказались от стационарной телефонии значительно раньше. Так, оператор Telia прекратил предоставлять эти услуги ещё в 2019 году. Компания DNA, в свою очередь, отключила последних абонентов в начале 2026 года. Таким образом, Elisa оставалась единственным общенациональным оператором, который до сих пор поддерживал эту сеть.

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Несмотря на закрытие сети, частные клиенты смогут сохранить свои стационарные номера. Elisa переведет их на обслуживание через мобильные сети — с сохранением старых номеров. Для корпоративных клиентов компания пообещала подобрать индивидуальные альтернативные решения. После отключения услуги стационарной телефонии в Финляндии она останется только у отдельных локальных операторов. Они обслуживают незначительное количество абонентов, нуждающихся в местной проводной связи.

Проводная телефонная сеть функционировала в Финляндии с конца 1870-х годов. В её основе лежали медные провода, по которым голос передавался в виде аналогового электрического сигнала. К 1960-м годам страна занимала седьмое место в Европе по количеству абонентов стационарной связи. Пик подключений, в свою очередь, пришелся на начало 1990-х годов, когда количество активных линий достигало 2,85 млн.

Однако с распространением мобильных технологий эти показатели начали стремительно снижаться. Финляндия — родина пионера сотовой связи Nokia. Именно поэтому страна стала одним из лидеров перехода на мобильную связь. Это ускорило упадок проводной телефонии — так, к 2025 году количество активных стационарных линий сократилось до 47 тыс.

Elisa работает на телекоммуникационном рынке с 1882 года, что делает её старейшей телекоммуникационной компанией Европы. В настоящее время оператор предоставляет услуги мобильной связи, широкополосного интернета и ИТ-услуги в Финляндии и Эстонии.