ВСУ во второй раз за июнь атаковали центр космической связи «Дубна» в Подмосковье

Вооруженные силы Украины в ночь на 30 июня нанесли массированный удар с помощью дронов по территории России. Беспилотники вновь поразили центр космической связи (ЦКС) «Дубна» в Московской области. Это объект спутниковой связи, который россияне используют для разведки и координации действий своих войск в Украине. Об этом сообщает Forbes.

От государственной границы Украины до этого объекта — более 500 километров. По словам президента Владимира Зеленского, Силы обороны недавно уже нанесли удары по четырём подобным российским центрам. Речь идет не только о Московской, но и о Владимирской области.

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Зеленский подчеркнул, что Украина поэтапно реализует план долгосрочных санкций и максимально затрудняет государству-агрессору проведение захватнических операций и оккупацию украинских территорий. В связи с этим готовятся соответствующие меры и в отношении других подобных объектов противника.

Об ударе по Дубне сообщил также губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. При этом он заявил, что обломки дронов повредили в городе «административное здание», однако обошлось без пострадавших. В свою очередь, Минобороны РФ сообщило об уничтожении 419 украинских дронов над территорией России за ночь.

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ЦКЗ «Дубна» считается крупнейшей станцией космической связи в России. Через него обеспечиваются услуги телевизионного вещания и передачи данных для государственных структур и коммерческих операторов. Кроме того, объект отвечает за взаимодействие с орбитальной группировкой спутников. Объект входит в систему критической информационной инфраструктуры РФ.

Впервые Силы обороны нанесли удар по ЦКЗ «Дубна» 22 июня.