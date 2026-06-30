Компания Sony начала рассылать владельцам учетных записей PlayStation Network (PSN) предупреждения о массовом удалении контента. С 1 сентября 2026 года из их библиотек исчезнут более 550 цифровых фильмов и сериалов. Причина — истечение срока действия лицензионного соглашения со студией Studio Canal, контент которой пользователи ранее приобретали через PlayStation Store.

Всего под удаление попадут 551 кинофильм, сообщается на сайте компании. Среди них — как популярные фильмы, так и малоизвестные картины. В частности, библиотеки лишатся «Рэмбо: Первая кровь», «Терминатор 2: Судный день», «Робокоп», «Горец», «Зловещие мертвецы», а также фильма «Битлз: Восемь дней в неделю».

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$7.535B 2025 profit, but Sony are quite happy to shaft their customers, given half the chance. pic.twitter.com/2QVpSJ7e9D — somatyk (@somatyk) June 25, 2026 - Реклама -

Несмотря на то, что речь идет об уже оплаченном контенте, Sony пока не сообщила о возврате средств. Компания также не предложила никаких альтернатив для тех, кто приобрел фильмы из этого списка.

Это не первый подобный случай. В декабре 2023 года японская компания также предупредила пользователей об удалении приобретённых телешоу студии Discovery. Тогда это решение вызвало острую реакцию тех, кто рассчитывал сохранить доступ к оплаченному контенту. В результате Sony пересмотрела свою позицию и отказалась от удаления, объяснив это «обновленными лицензионными соглашениями». В то же время компания гарантировала доступ к шоу Discovery лишь на 30 месяцев, и этот срок истек в июне 2026 года.

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Стоит напомнить, что ещё в 2021 году Sony объявила о прекращении продаж и проката фильмов и сериалов в PlayStation Store.