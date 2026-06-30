Sony удаляет более 550 фильмов и сериалов из PlayStation Store в связи с истечением срока действия лицензии

Новости
Sony попередила про видалення 551 фільму з бібліотек PlayStation

Компания Sony начала рассылать владельцам учетных записей PlayStation Network (PSN) предупреждения о массовом удалении контента. С 1 сентября 2026 года из их библиотек исчезнут более 550 цифровых фильмов и сериалов. Причина — истечение срока действия лицензионного соглашения со студией Studio Canal, контент которой пользователи ранее приобретали через PlayStation Store.

Всего под удаление попадут 551 кинофильм, сообщается на сайте компании. Среди них — как популярные фильмы, так и малоизвестные картины. В частности, библиотеки лишатся «Рэмбо: Первая кровь», «Терминатор 2: Судный день», «Робокоп», «Горец», «Зловещие мертвецы», а также фильма «Битлз: Восемь дней в неделю».

- Реклама -

Несмотря на то, что речь идет об уже оплаченном контенте, Sony пока не сообщила о возврате средств. Компания также не предложила никаких альтернатив для тех, кто приобрел фильмы из этого списка.

Это не первый подобный случай. В декабре 2023 года японская компания также предупредила пользователей об удалении приобретённых телешоу студии Discovery. Тогда это решение вызвало острую реакцию тех, кто рассчитывал сохранить доступ к оплаченному контенту. В результате Sony пересмотрела свою позицию и отказалась от удаления, объяснив это «обновленными лицензионными соглашениями». В то же время компания гарантировала доступ к шоу Discovery лишь на 30 месяцев, и этот срок истек в июне 2026 года.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Стоит напомнить, что ещё в 2021 году Sony объявила о прекращении продаж и проката фильмов и сериалов в PlayStation Store.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Netflix с помощью ИИ воссоздал голос покойного исполнителя роли Вилли Вонки

Голос Джина Уайлдера, сыгравшего Вилли Вонку в 1971 году, воссоздали с помощью ИИ. Это сделали Netflix и компания ElevenLabs с согласия наследников актёра.
Новости

Оператор спутникового телевидения Dish DBS объявил о банкротстве

Dish DBS, оператор спутникового телевидения, входящий в состав EchoStar, подал заявление о банкротстве в соответствии с разделом 11. Причина — долг в размере 2 млрд долларов и задержка сделки с AT&T на сумму 20 млрд долларов.
Новости

Социальная сеть X выделила 1 млн долларов на развитие прямых трансляций на платформе

X запустила Live Studio и обещает вознаграждать авторов за прямые трансляции. Условия выплат авторам контента компания обнародует позже.
Новости

Amazon планирует выпускать собственные чипы для телевизоров, планшетов и других гаджетов

Amazon делает ставку на собственные чипы для устройств и облачных сервисов, чтобы улучшить работу ИИ. Компания разрабатывает новые прототипы гаджетов на несколько лет вперед.
Новости

Samsung передаст 35 тысяч телевизоров людям с нарушениями зрения и слуха

Samsung уже седьмой год подряд поставляет телевизоры людям с нарушениями зрения и слуха в Южной Корее. Малообеспеченные граждане получат технику бесплатно.