Китай опередил США в области спутниковой навигации и ряда военно-космических технологий — ITIF

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Спутник

Китай при активной государственной поддержке стремительно развил коммерческий космический сектор и существенно сократил технологическое отставание от США. Об этом говорится в новом докладе американского фонда Information Technology and Innovation Foundation (ITIF).

Ускоренное развитие китайской отрасли, по мнению авторов доклада, способно изменить баланс сил в мировой космической индустрии. Поэтому без оперативных и решительных мер США рискуют утратить лидерство в глобальной космической экономике.

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Это предупреждение прозвучало на фоне прогнозов отраслевых аналитиков. По их оценкам, в течение следующего десятилетия объем мировой космической экономики может превысить триллион долларов. Это подчеркивает рост стратегической и коммерческой значимости соперничества в космосе.

Аналитик ITIF по вопросам космической политики и автор доклада Эллис Шерер отметил, что китайская отрасль за последние годы претерпела заметную трансформацию. Она превратилась из медлительного сектора, находившегося под контролем государственных корпораций, в высококонкурентную и всё более инновационную коммерческую экосистему.

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Сегодня Китай уступает по масштабам космического рынка лишь США и стремительно становится одним из главных участников коммерческой и стратегической космической гонки. При этом многие коммерческие технологии имеют двойное — гражданское и военное — назначение. Вооруженные силы все активнее используют такие возможности. Среди них — системы позиционирования, навигации и синхронизации времени, дистанционное зондирование Земли, широкополосные сети на низкой околоземной орбите, а также противоспутниковое вооружение.

В то же время исследование показало, что США сохраняют уверенное лидерство в сфере широкополосной спутниковой связи на низкой околоземной орбите. Это один из шести ключевых сегментов отрасли, проанализированных экспертами. Такое преимущество в значительной степени обеспечивают системы Starlink от SpaceX и Amazon Leo от Amazon. Они, как и раньше, опережают китайские группировки Qianfan и Guowang.

Несмотря на серьезные проблемы, Китай сумел выйти в лидеры в сфере услуг позиционирования, навигации и синхронизации времени. Речь идет, прежде всего, об ограничениях в темпах запусков и отсутствии полностью отработанных многоразовых ракет, что замедляет развертывание новых спутниковых систем. Ключевую роль в этом успехе сыграло глобальное расширение китайской навигационной системы BeiDou.

Масштаб китайской спутниковой группировки, более широкая зона покрытия и рост международного использования позволили Пекину опередить Вашингтон в сфере навигационных услуг, отмечают авторы. Кроме того, в докладе Китай признан мировым лидером в области дистанционного зондирования Земли и спутниковой съемки.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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