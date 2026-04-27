Социальная сеть X Илона Маска выпустила отдельный мессенджер XChat для устройств iOS. Приложение тестировалось среди ограниченного круга пользователей с начала 2026 года и теперь стало доступно широкой аудитории. Об этом пишет TechCrunch.

XChat поддерживает личную и групповую переписку, обмен файлами, а также аудио- и видеозвонки. Компания заявляет, что в приложении нет рекламы и механизмов слежения. В то же время выпуск XChat как самостоятельного продукта фактически похоронил первоначальную концепцию «суперприложения». Маск годами обещал собрать под одной крышей мессенджер, платежи, авторские материалы, шопинг и искусственный интеллект.

XChat is now available. Design team is cooking on these launch videos. pic.twitter.com/u7BIKNp0pc — Design (@Design) April 24, 2026

Что касается защиты данных, в компании утверждают, что все сообщения защищены сквозным шифрованием, а доступ к ним ограничен PIN-кодом. Среди доступных инструментов — редактирование и удаление сообщений для всех участников беседы, режим исчезающих сообщений и блокировка снимков экрана. Впрочем, еще во время тестирования часть пользователей поставила эти заявления под сомнение. В частности, приложение привязывает к профилю владельца местонахождение, список контактов, историю поиска и данные страницы в X. Специалисты по кибербезопасности, в свою очередь, предупреждали, что XChat уступает по защищенности другим мессенджерам со сквозным шифрованием. Теперь, после официального релиза, им предстоит провести повторную оценку приложения.

Помимо основных функций, XChat станет новой площадкой для сообществ (Communities) X. Компания решила удалить эту функцию из основной социальной сети из-за низкой популярности и избытка спама. Совпадение по времени между закрытием Communities в X и запуском XChat может подтолкнуть участников сообществ к установке нового приложения.

The everything app, which requires 3 apps to use the core product. pic.twitter.com/1aJF4n2par — camol (@camolNFT) April 23, 2026

Параллельно компания тестирует отдельное платежное приложение, которое пока недоступно широкой аудитории. Поэтому вместо единого «суперприложения» xAI делает ставку на набор отдельных продуктов с различными точками контакта с пользователем — X, Grok и XChat. Ведущий дизайнер X Бенджи Тейлор отметил, что это лишь начало того, что компания строит в сфере обмена сообщениями.