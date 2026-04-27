Triolan расширяет сеть бесплатного Wi-Fi в Запорожье

Новости
Безплатний Wi-Fi у Запоріжжі від Triolan
Фото: ЗОВА

По инициативе Запорожской областной военной администрации (ЗОВА) интернет-провайдер Triolan подключил новую точку доступа к бесплатному Wi-Fi — на участке бульвара Марии Приймаченко вдоль лицея №71. Об этом сообщается на сайте ЗОВА.

Всего в городе уже работает 14 точек бесплатного доступа к интернету от Triolan. Они расположены на остановках общественного транспорта, детских площадках, в укрытиях и на придомовых территориях.

В частности, Wi-Fi доступен на ул. Владимира Украинца, 21 и 27, ул. Чумаченко, 34, ул. Европейской, 38, ул. Победы, 91, на Центральном бульваре, 7, ул. Патриотической, 68, просп. Соборном, 144 и 150, ул. Почтовой, 165, ул. Бочарова, 3 и 6, а также на ул. Чаривной, 153 и 121.

Для подключения к сети необходимо выбрать в настройках гаджета точку доступа «TriolanFree». Ориентиром служат таблички «Триолан» по соответствующим адресам.

В ЗОВА отмечают, что количество точек доступа будет и дальше расти — проект направлен на то, чтобы жители города всегда имели доступ к связи, в частности в условиях возможных перебоев с мобильным интернетом во время войны.

Стоит отметить, что это не первый подобный проект Triolan. Ранее провайдер запустил бесплатную зону Wi-Fi в парке имени Писаржевского в Днепре — также под названием «TriolanFree» и без пароля для подключения.

Редакция Mediasat
