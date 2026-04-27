OpenAI разрабатывает смартфон под управлением ИИ-агентов

OpenAI разрабатывает собственный смартфон, в котором роль традиционных приложений будут выполнять агенты искусственного интеллекта (ИИ). К проекту привлечены производители процессоров MediaTek и Qualcomm, а эксклюзивным партнером по проектированию и сборке устройства станет китайская компания Luxshare. Массовый выпуск запланирован на 2028 год. Об этом сообщает аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо.

Концепция устройства существенно отличается от привычных смартфонов. Вместо отдельных приложений оно будет работать как единый ИИ-агент — самостоятельно выполнять задачи и взаимодействовать с сервисами без запуска конкретных приложений. Собственный смартфон OpenAI рассматривает как способ получить полный контроль над аппаратной и программной частями. Это позволит интегрировать ИИ на системном уровне и обрабатывать данные пользователя в реальном времени.

Ключевой функцией устройства станет непрерывное считывание контекста пользователя — именно поэтому процессор будет оснащен развитой системой постоянно активных датчиков. Подобный подход уже реализован в блоке Sensing Hub платформ Qualcomm. Вычисления будут распределяться между локальными моделями и облаком. Базовые задачи будет выполнять устройство с учетом энергопотребления и управления памятью, более сложные запросы будут поступать в облачные сервисы.

По описанию Куо, чип повторит подход Google в линейке Pixel — приоритет будет отдан ИИ-ускорителю, а не чистой вычислительной мощности. Если устройство будет поддерживать только собственные модели OpenAI, такой подход сработает без проблем. Однако если понадобится запускать сторонние ИИ-модели — экономить на центральном и графическом процессорах не получится. Окончательные технические спецификации и полный перечень поставщиков компонентов станут известны в конце 2026-го — начале 2027 года.

Ранее OpenAI заключила соглашение с Broadcom о поставке ИИ-чипов для вычислительных кластеров нового поколения. Теперь компания выходит еще на одно направление — мобильные процессоры. Среди конкурентных преимуществ OpenAI — узнаваемый бренд, наработанная база пользовательских данных и зрелые ИИ-модели. Целевой рынок проекта — флагманские смартфоны — насчитывает около 300–400 миллионов устройств в год.

Для Luxshare участие в проекте — это возможность закрепиться в новом сегменте. Китайская компания входит в цепочку поставок Apple, в частности участвует в сборке AirPods и производстве других компонентов. В рамках сотрудничества с OpenAI Luxshare может получить более широкие полномочия — не только собирать готовое устройство, но и участвовать в его проектировании.

Стоит отметить, что OpenAI — не единственная компания, которая движется в этом направлении. Amazon также разрабатывает ИИ-смартфон под рабочим названием Transformer — устройство с глубокой интеграцией голосового помощника Alexa и сервисов собственной экосистемы, которому не понадобится традиционный магазин приложений.