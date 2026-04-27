Минцифры: более половины Украины подключено к энергонезависимому интернету xPON

Уровень обеспечения энергонезависимым интернетом на основе технологии пассивных оптических сетей (xPON) в Украине достиг 54%. Об этом сообщил и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков в своём Telegram-канале.

xPON обеспечивает работу интернета до 72 часов без централизованного электроснабжения — оптический кабель подводится непосредственно к квартире, а между абонентом и провайдером нет активного сетевого оборудования, требующего питания. Для работы достаточно подключить роутер и ONU-терминал к powerbank или ИБП.

По словам Борнякова, эта технология становится новым стандартом устойчивости для Украины в условиях войны. В странах Евросоюза оптика уже давно является базовой нормой, однако в отечественных реалиях решающее значение приобретает именно ее энергоэффективность. «Прошлая зима научила нас: интернет — это базовая потребность, которая должна быть доступна даже во время блэкаута», — отметил он.

Среди регионов по темпам внедрения xPON лидирует Винницкая область с показателем 84%. Далее следуют Ивано-Франковская (77%), Черновицкая и Черкасская (по 75%), а также Волынская (74%) области.

Борняков также сообщил, что в ближайшее время карту энергонезависимого интернета интегрируют в приложение «Дія» — чтобы каждый мог найти провайдера по своему адресу в несколько шагов. О первых планах по внедрению такой функции стало известно ещё в декабре 2025 года. В то же время Кабинет Министров Украины обязал каждый Пункт несокрушимости иметь энергонезависимый интернет через xPON или терминалы Starlink.