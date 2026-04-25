YouTube будет показывать рекламу во время прямых эфиров на мобильных устройствах, не останавливая видео, но приглушая звук

Новости
YouTube
Фото: Shutterstock

YouTube расширяет формат рекламы «side-by-side» на мобильные устройства. Теперь рекламные объявления будут появляться на экране во время прямых эфиров, не прерывая видеопоток. Об этом пишет Android Authority.

Формат «side-by-side» предполагает, что рекламное объявление появляется рядом или поверх изображения трансляции, в то время как видеопоток остается на экране. При этом оригинальный звук во время показа рекламы заменяется рекламным — и это, по словам Google, сознательное техническое решение. Так компания стремится сохранить для зрителя визуальный контекст эфира и избежать наложения звуков.

Ранее этот рекламный формат уже заработал на смарт-телевизорах и в десктопной версии YouTube. Его внедрение в мобильном приложении — логичный шаг, ведь большинство пользователей просматривают YouTube именно со смартфонов, в частности следят за прямыми трансляциями.

По замыслу YouTube, новый подход должен сбалансировать монетизацию контента и комфорт просмотра. Сохранение видеопотока позволяет зрителю не терять контекст прямого эфира. Впрочем, замена звука стримера на рекламный вряд ли понравится пользователям без платной подписки — они и без того нередко жалуются на рекламную нагрузку.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Ранее YouTube объявил об ещё одном изменении в монетизации прямых эфиров: если активность в Live Chat достигает пика, платформа автоматически приостанавливает показ рекламы для всех участников трансляции. Подробнее — в материале YouTube будет отключать рекламу в прямых эфирах, если чат активен.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
Читайте также

Новости

С 20 мая Starlink отключает функцию GPS в локальном API

Starlink прекращает доступ к GPS через локальный gRPC API с 20 мая. Больше всего от этого пострадают разработчики ПО и операторы мобильных флотилий.
Новости

Иран уже более 55 дней находится без интернета — NetBlocks

NetBlocks зафиксировал самую продолжительную блокировку интернета в истории Ирана — по состоянию на 24 апреля страна остается без доступа к глобальной сети уже 56-й день.
Новости

В мобильном приложении YouTube теперь можно делиться видео с временными метками

YouTube отказывается от Clips — инструмента для нарезки коротких видеофрагментов. Вместо этого в приложении появилась возможность делиться видео с временными метками.
Новости

Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили слияние с Paramount

Paramount получила одобрение акционеров WBD на слияние стоимостью 110 млрд долларов — несмотря на сопротивление более тысячи голливудских деятелей и проверку антимонопольных органов в США и ЕС.
Новости

SpaceX запустила десятый и последний спутник серии GPS III

SpaceX вывела на орбиту GPS III SV10 — последний спутник новой серии, отличающийся в три раза более высокой точностью навигации и в восемь раз лучшей устойчивостью к помехам.