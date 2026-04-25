YouTube будет показывать рекламу во время прямых эфиров на мобильных устройствах, не останавливая видео, но приглушая звук

YouTube расширяет формат рекламы «side-by-side» на мобильные устройства. Теперь рекламные объявления будут появляться на экране во время прямых эфиров, не прерывая видеопоток. Об этом пишет Android Authority.

Формат «side-by-side» предполагает, что рекламное объявление появляется рядом или поверх изображения трансляции, в то время как видеопоток остается на экране. При этом оригинальный звук во время показа рекламы заменяется рекламным — и это, по словам Google, сознательное техническое решение. Так компания стремится сохранить для зрителя визуальный контекст эфира и избежать наложения звуков.

Ранее этот рекламный формат уже заработал на смарт-телевизорах и в десктопной версии YouTube. Его внедрение в мобильном приложении — логичный шаг, ведь большинство пользователей просматривают YouTube именно со смартфонов, в частности следят за прямыми трансляциями.

По замыслу YouTube, новый подход должен сбалансировать монетизацию контента и комфорт просмотра. Сохранение видеопотока позволяет зрителю не терять контекст прямого эфира. Впрочем, замена звука стримера на рекламный вряд ли понравится пользователям без платной подписки — они и без того нередко жалуются на рекламную нагрузку.

Ранее YouTube объявил об ещё одном изменении в монетизации прямых эфиров: если активность в Live Chat достигает пика, платформа автоматически приостанавливает показ рекламы для всех участников трансляции. Подробнее — в материале YouTube будет отключать рекламу в прямых эфирах, если чат активен.