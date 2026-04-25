С 20 мая Starlink отключает функцию GPS в локальном API

С 20 мая 2026 года Starlink прекращает поддержку определения местоположения антенны через локальный интерфейс прикладного программирования gRPC (gRPC API). Об этом компания SpaceX сообщила в рассылке для своих клиентов, сообщает ISPreview.

gRPC — открытая программная платформа, которую SpaceX интегрировала в аппаратное обеспечение Starlink. До сих пор она позволяла стороннему программному обеспечению считывать точные GPS-координаты антенны в режиме реального времени. Функция была нестандартной — пользователь должен был активировать ее вручную через раздел «Debug Data» в приложении Starlink. В то же время она позволяла любому устройству в локальной сети — в частности, гостевым устройствам — получить точное географическое местоположение антенны в обход системных разрешений.

SpaceX не предоставила официального объяснения этого решения. Однако в комментариях на Reddit и в материалах PC Mag это изменение связывают прежде всего с соображениями конфиденциальности и безопасности. Особенно актуальна эта проблема для корпоративных и военных клиентов, где несанкционированный доступ к данным о местонахождении может представлять реальный риск.

Отключение функции в первую очередь коснется разработчиков и операторов флотилий. Именно они использовали gRPC API для автоматического отслеживания антенн на автомобилях, яхтах и других транспортных средствах. Пол Сатерленд, разработчик приложения Nexus Telemetry, назвал это ощутимой потерей для мобильных пользователей — ведь gRPC API обновлял координаты автоматически во время движения. Теперь им понадобятся отдельные GPS-приемники.

Некоторые реселлеры Starlink предупреждают, что это изменение может привести к снижению точности технической диагностики и затруднить соблюдение соглашений об уровне обслуживания. Для обычных абонентов эта функция останется доступной в мобильном приложении Starlink в разделе «Subscription».

SpaceX предлагает корпоративным клиентам отдельный «Telemetry API», однако он возвращает лишь приблизительное местоположение в виде секторов, а не точные координаты. Компания допускает, что функция может быть возвращена позже — уже с усиленной защитой. На данный момент дата является окончательной: с 20 мая доступ к точным GPS-данным через gRPC API будет закрыт.

