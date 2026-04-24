В мобильном приложении YouTube теперь можно делиться видео с временными метками

В мобильном приложении YouTube появилась новая функция — возможность делиться видео с временными метками. Это изменение одновременно означает прекращение работы Clips — инструмента для создания коротких фрагментов с собственной ссылкой. Об этом сообщается на странице поддержки YouTube.

Clips позволял вырезать из видео фрагменты продолжительностью от 5 до 60 секунд и делиться ими по отдельной ссылке. Эта функция была запущена ещё в 2021 году. Уже созданные клипы останутся доступными для просмотра, однако возможность устанавливать время окончания или добавлять собственное описание при публикации новых клипов исчезнет.

В компании признали, что Clips был важным инструментом для привлечения новой аудитории авторами контента. Вместе с тем в YouTube отметили, что в настоящее время доступен ряд сторонних инструментов с более широкими возможностями для монтажа видео — они охватывают различные платформы и имеют официальные приложения для авторов. Таким образом, необходимость в собственном инструменте отпала.

Эти изменения происходят на фоне ряда других недавних обновлений сервиса. В первой половине апреля YouTube объявил о повышении стоимости подписок на YouTube Premium и YouTube Music Premium для американских пользователей. Вскоре платформа предупредила об отключении рекламы во время прямых трансляций в пиковые моменты активности в чате — в частности, когда зрители поддерживают автора через Super Chat, Super Stickers или подарки. Во второй половине месяца появилась опция отключения Shorts в ленте.