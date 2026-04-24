Иран уже более 55 дней находится без интернета — NetBlocks

Іранський прапор у Тегерані
Фото: © Francisco Seco

Международная служба мониторинга NetBlocks зафиксировала в Иране самую продолжительную блокировку интернета за всю историю страны. По состоянию на 24 апреля она длится уже 56-й день — более 1320 часов подряд.

NetBlocks отмечает, что блокировка происходит на фоне обострения военной ситуации. Она затрагивает международный трафик и фактически изолирует страну от внешнего интернета.

- Реклама -

Последствия изоляции ощущаются в различных секторах экономики. Ограниченный доступ к глобальной сети парализует онлайн-торговлю, платежные системы и отрасли, зависящие от цифровых технологий. В настоящее время уровень связи в стране составляет около 2% от нормального.

Напомним, 13 апреля блокировка интернета в Иране превысила отметку в 1000 часов.

- Реклама -

Редакция Mediasat
- Реклама -

