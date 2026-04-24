Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили слияние с Paramount

Paramount Skydance планує придбати Warner Bros. Discovery
Фото: Timon Schneider / Alamy Stock Photos

Акционеры Warner Bros. Discovery (WBD) подавляющим большинством голосов поддержали слияние с Paramount Skydance стоимостью 110 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление киностудии.

Согласно условиям сделки, которые обнародовали ещё в феврале, Paramount приобретёт WBD, а акционеры последней получат по 31 доллару за каждую акцию после закрытия сделки. К активам, переходящим к Paramount, относятся киностудия, стриминговая платформа HBO Max, а также несколько кабельных телеканалов — в частности, CNN, TBS и TNT. Если сделка не будет закрыта до 30 сентября, акционерам WBD ежеквартально будут выплачивать по $0,25 на акцию — так называемую «комиссию за ожидание» (ticking fee).

Вместе с тем акционеры WBD проголосовали против компенсационного пакета генерального директора компании Дэвида Заслава. Этот пакет предусматривает ускоренное начисление вознаграждений акционерам на сумму более $500 млн, а также возможность налоговых компенсаций на $335 млн. Консалтинговая компания Institutional Shareholder Services (ISS) ранее называла его одним из крупнейших «золотых парашютов» в корпоративной истории.

Путь к слиянию оказался нелегким. Изначально претендентом на приобретение WBD выступал стриминговый сервис Netflix. Однако в конце 2025 года сделку раскритиковал президент США Дональд Трамп — по данным The Wall Street Journal, его администрация могла заблокировать ее на этапе регуляторного одобрения. Трамп поддерживает тесные отношения с генеральным директором Paramount Дэвидом Эллисоном и его отцом. После того как Netflix отказался от борьбы, совет директоров WBD, который изначально отклонил предложение Paramount, изменил свою позицию.

В то же время сделка встретила сопротивление в самом Голливуде. Более тысячи представителей киноиндустрии подписали обращение против слияния, выразив обеспокоенность возможными угрозами для независимости и разнообразия кинематографа, а также обострением конкуренции на рынке. Среди тех, кто выступил против, — актеры Хоакин Феникс, Бен Стиллер и Кристен Стюарт, а также режиссеры Дэвид Финчер и Дени Вильнёв.

Редакция Mediasat
Читайте также

Новости

В мобильном приложении YouTube теперь можно делиться видео с временными метками

YouTube отказывается от Clips — инструмента для нарезки коротких видеофрагментов. Вместо этого в приложении появилась возможность делиться видео с временными метками.
Новости

SpaceX запустила десятый и последний спутник серии GPS III

SpaceX вывела на орбиту GPS III SV10 — последний спутник новой серии, отличающийся в три раза более высокой точностью навигации и в восемь раз лучшей устойчивостью к помехам.
Новости

Иран обвинил США в выводе из строя маршрутизаторов из-за скрытых бэкдоров

Тегеран обвинил США во внедрении бэкдоров в сетевое оборудование Cisco, MikroTik и других производителей. Китайские СМИ поддержали эту версию, сославшись на Сноудена.
Новости

Китайские производители объединились, чтобы избавить смартфоны от зависаний и перегрева

Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor внедряют единый стандарт управления памятью — чтобы устранить зависания, перегрев и сбои в работе приложений на Android.
Новости

«Триолан» повышает цену на кабельное телевидение

С 1 июня 2026 года абоненты «Триолана» будут платить за услугу телевидения 150 грн за 30 дней. Тариф стоимостью 120 грн не менялся на протяжении пяти лет.