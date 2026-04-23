«Триолан» повышает цену на кабельное телевидение

С 1 июня 2026 года «Триолан» повышает стоимость кабельного телевидения. Новый тариф составит 150 гривен за 30 дней. Об этом компания сообщает на своей официальной странице.

Оператор отмечает, что в течение последних пяти лет цена на кабельное телевидение оставалась неизменной. За это время существенно выросли операционные расходы и отчисления правообладателям телеканалов, а вместе с ними — инвестиции в энергетическую устойчивость сети. Именно эти факторы стали основанием для пересмотра тарифа.

Юридически это изменение оформлено приказом № 15/04-26 от 15 апреля 2026 года. ООО «Контент Трейдинг» официально уведомило абонентов о новых условиях публичного договора. Ознакомиться с актуальными документами можно на сайте компании.

За пять лет пакет значительно расширился. В сетку вещания добавили более 70 новых каналов, в том числе UPL.TV, Твоё кино, Super+, History 2, Cine+ Kids, Viasat True Crime, ICTV2, Супермама и другие. Всего абонентам доступны 25 кино- и сериальных каналов, 27 развлекательных и познавательных, 8 спортивных, а также детские и музыкальные.

Наряду с расширением контента «Триолан» запустил приложение triolan.tv и веб-портал для просмотра телепрограмм на смартфонах, планшетах, компьютерах и смарт-телевизорах. В приложении доступны архивы программ за 7 дней и функция паузы. Кроме того, в дополнение к основному пакету доступно более 100 тематических каналов.

Единый тариф в размере 150 грн охватывает все форматы вещания и не зависит от количества приемников в помещении. Так, абонентам доступно аналоговое телевидение с 75 каналами, цифровой формат DVB-C с более чем 100 каналами и IPTV/OTT-пакет с более чем 300 каналами.

Компания также объявила об обновлении приложений, после которого каждый абонент бесплатно получит доступ к видеобиблиотеке с фильмами, сериалами и телепередачами.

Для тех, кто уже пополнил счет заранее, действует переходный порядок. Если оплата была произведена до 00:00 23 апреля 2026 года — старый тариф 120 грн за 30 дней будет действовать на всю оплаченную сумму. Если же пополнение произошло после этого момента, то с 1 июня 2026 года остаток будет пересчитываться по новому тарифу. До 31 мая 2026 года включительно для всех абонентов сохраняется тариф 120 грн за 30 суток.

Стоит напомнить, что кабельное телевидение от «Триолана» стало платным в январе 2017 года — тогда абонентская плата составляла всего 15 грн в месяц. До этого оператор предоставлял услугу бесплатно.