SpaceX запустила десятый и последний спутник серии GPS III

21 апреля компания SpaceX успешно вывела на орбиту спутник GPS III SV10. Это десятый и последний аппарат в серии навигационных спутников нового поколения, разработанных для Вооружённых сил США. Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде на борту ракеты Falcon 9. Об этом сообщает Space.com.

Аббревиатура SV10 расшифровывается как Space Vehicle 10 — «космический аппарат № 10». Спутники серии GPS III превосходят предыдущие версии по двум ключевым показателям. Точность определения координат у них в три раза выше, а устойчивость к радиоэлектронным помехам — в восемь раз лучше.

- Реклама -

Изначально SV10 планировали запустить на ракете Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA). В прошлом месяце Космические силы США объявили о замене ракеты-носителя из-за неисправности твердотопливных ускорителей Vulcan. Миссию передали компании SpaceX, которая выполнила её в штатном режиме.

Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила мягкую посадку на беспилотный корабль Just Read the Instructions в Атлантическом океане — примерно через 8,5 минут после старта. Для этой ступени это была седьмая миссия.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Вместе с тем для самого корабля Just Read the Instructions эта посадка оказалась последней. Отныне его переориентируют на обслуживание запусков Starship. Верхняя ступень Falcon 9 тем временем продолжала подъем и примерно через 90 минут после старта вывела SV10 на среднюю околоземную орбиту — туда, где функционирует вся группировка GPS.