SWEET.TV запускает новое развлекательное шоу «Распознай ложь» — смотреть его можно уже сейчас в любое удобное время.

В основе проекта — адаптация культового британского формата «Would I Lie to You?», который имеет десятки версий в разных странах мира. По правилам шоу, звезды рассказывают истории из своей реальной жизни, однако некоторые из них — выдуманные. Задача соперников — задавать уточняющие вопросы, пытаться сбить оппонента с толку и в конечном итоге определить, где правда, а где ложь.

Неотъемлемая часть формата — живой и непредсказуемый юмор, ведь значительная часть шоу построена на импровизации и мгновенных реакциях участников. Именно поэтому капитанами двух команд стали комики Роман Щербан и Константин Трембовецкий, известные как дуэт «Львы на джипе». Они органично чувствуют себя в формате свободного общения и привносят в проект интонацию, знакомую зрителям YouTube. «Хотелось прикоснуться к созданию действительно интересного и вайбового проекта», — объясняет Роман Щербан свое участие в шоу.

Всего в проекте принимают участие 34 звездных участника — среди них Маша Ефросинина, Оля Полякова, Владимир Дантес, alyona alyona, Jerry Heil, Василий Байдак, Дмитрий Коляденко, Катя Осадчая, Евгений Янович, Даня Повар и другие. Все они соревнуются за звание самого убедительного лжеца, а зрители могут присоединиться к игре вместе с ними.

Впрочем, как выяснилось на съемках, убедительно лгать — настоящая наука. Оля Полякова делится своим подходом: «Нужно задавать уточняющие вопросы. Люди часто путаются именно в деталях. Поэтому я, когда приукрашиваю, в целом говорю правду и просто что-то не договариваю». В то же время она признает: «Я сама не умею лгать». Похожее мнение высказывает и Эл Кравчук: «Лгать — это очень сложно». Зато Александра Зарицкая воспринимает ситуацию с иронией: «Я не очень этим горжусь, но лгу хорошо. Иногда это даже спасает нервы родителей».

Интригу первому выпуску добавляют несколько провокационных заявлений. В частности, Владимир Дантес якобы купил на косовском рынке полотенце с изображением Бритни Спирс за 75 гривен, а Оля Полякова рассказала, что громким смехом на вечеринках намекает мужу, что пора домой. Правду ли или вымысел скрывают эти истории — можно узнать уже в первой серии «Распознай ложь» на SWEET.TV.