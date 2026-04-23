Китайские производители объединились, чтобы избавить смартфоны от зависаний и перегрева

Xiaomi, Oppo, Vivo та Honor вирішили позбавити смартфони зависань і перегріву

Четыре ведущих китайских производителя смартфонов — Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor — через отраслевой альянс Mobile Smart Terminal Ecosystem Alliance (ITGSA) объявили о внедрении единого стандарта управления оперативной памятью. Инициатива призвана устранить системные проблемы, в частности перегрев устройств, зависание интерфейса и принудительное закрытие фоновых приложений. Об этом сообщает Gizmochina.

Поводом для принятия стандарта стало признание участниками рынка критической нехватки ресурсов памяти в связи с ростом функциональности приложений. Именно это негативно сказывается на стабильности операционных систем, поэтому альянс предложил механизм «справедливого распределения памяти». Он предоставляет разработчикам программного обеспечения унифицированные инструменты оптимизации, что существенно сокращает затраты времени и средств на адаптацию приложений под различные модели устройств.

Xiaomi, Oppo, Vivo та Honor спільно взялися позбавити смартфони зависань і перегріву

Ключевым элементом инициативы является установление «прозрачных» пределов потребления памяти — это дает разработчикам конкретные технические ориентиры. В то же время стандарт предусматривает механизм заблаговременных уведомлений о необходимости освобождения ресурсов еще до того, как нехватка памяти приведет к сбою. Такой подход позволяет сохранить плавность работы интерфейса даже при высокой нагрузке на устройство.

ITGSA, основанная в 2021 году, рассматривает этот шаг как переход от добровольных рекомендаций к обязательным техническим требованиям. Разработчикам приложений рекомендуется завершить оценку и оптимизацию кода до 30 июня 2026 года.

Тем временем другие игроки рынка делают ставку на принципиально иной подход к приложениям. Amazon разрабатывает смартфон под рабочим названием Transformer — устройство на базе ИИ с глубокой интеграцией голосового помощника Alexa, которому традиционный магазин приложений может и не понадобиться.

Редакция Mediasat
