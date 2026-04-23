Light Data: «Киевстар» начинает тестирование работы мессенджеров через спутник

Новости
«Київстар» розпочинає тестування Light Data

«Киевстар» начинает тестирование Light Data — следующего этапа Starlink Direct to Cell. Эта технология позволит пользоваться мессенджерами и другими цифровыми сервисами в отсутствие покрытия наземной сети. Разрешение на испытания оператор получил от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

Новые условия открывают возможность тестировать передачу данных через спутниковый канал. В частности — работу OTT-приложений и мессенджеров там, где отсутствует наземная сеть. Испытания проводят инженеры «Киевстар». Первые сервисы могут стать доступны для абонентов уже в этом году.

«Наша цель — обеспечить украинцев связью в критически важных ситуациях. В Украине технология Starlink Direct to Cell уже доказала свою эффективность — миллионы людей могут обмениваться SMS-сообщениями при отсутствии наземной сети. Теперь мы делаем следующий шаг — открываем возможность пользоваться через спутниковую связь мессенджерами, в частности такими, как WhatsApp, чтобы сделать коммуникацию еще более доступной именно тогда, когда она наиболее необходима», — отметил директор по развитию новых направлений бизнеса «Киевстар» Илья Польшаков.

Light Data — это специальный режим передачи данных, при котором приложения адаптируются к спутниковому каналу. Видеозвонки в таком режиме не поддерживаются, зато текстовая коммуникация и обмен мультимедиа остаются доступными в режиме реального времени. Технология работает везде, где есть открытое небо, — независимо от наличия мобильного покрытия.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Председатель НКЭК Лилия Малон отметила, что Украина — одна из первых стран в Европе, которая не только тестирует технологию Direct to Cell, но и последовательно расширяет сферу её применения. «Охват OTT-сервисов в рамках тестирования откроет пользователям больше возможностей там, где наземные сети недоступны», — добавила она.

Чтобы приложения корректно работали через спутниковый канал, разработчики должны адаптировать их к соответствующим техническим требованиям. «Киевстар» уже ведет переговоры с производителями смартфонов и разработчиками приложений. Приоритет отдается критически важным сервисам и государственным приложениям. В дальнейшем список поддерживаемых приложений будет расширяться.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
- Реклама -

