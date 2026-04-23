Испанский суд по иску Ла Лиги ликвидировал одну из крупнейших пиратских IPTV-сетей

Уголовная палата Национального суда Испании признала виновными организаторов пиратских сервисов IPTVStack и RapidIPTV — сетей, насчитывающих более 2 млн пользователей на трёх континентах, пишет Mundo Deportivo.

Обвиняемым инкриминировали преступления против рынка и потребителей, нарушение прав интеллектуальной собственности и отмывание денег. По данным следствия, сетью руководил злоумышленник, известный под псевдонимом «Даш Иранец». Через сайты rapidiptv.com, rapidiptv.net и iptvstack.com группировка незаконно распространяла футбольные трансляции, фильмы и сериалы — в частности, матчи Ла Лиги. Серверы размещались в 13 странах.

Для сокрытия доходов преступная группировка использовала платежные шлюзы, криптовалютные биржи, подставные компании и фиктивные счета. Общий доход от этой деятельности составил около 17 млн евро. Суд обязал преступников выплатить 12 млн евро в качестве компенсации пострадавшим правообладателям и более 30 млн евро штрафа за отмывание средств. Все имущество фигурантов дела — в частности, элитная недвижимость в Барселоне и роскошные автомобили — конфисковано, а домены навсегда заблокированы.

Расследованием занимались два подразделения Национальной полиции Испании — подразделение по борьбе с киберпреступностью и подразделение по защите интеллектуальной собственности. Международную координацию обеспечили Европол и Евроюст.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал этот приговор показательным. «Аудиовизуальное мошенничество — настоящая чума, угрожающая выживанию отрасли, имеющей фундаментальное значение для европейской экономики, в частности прямым трансляциям спортивных соревнований. Мы гордимся этим наказанием — оно доказывает, что с пиратством нужно бороться решительно на всех уровнях, прежде всего против организаций и мафий, стоящих за ним», — отмечается в заявлении организации.

Таким образом, правообладатели — Movistar+, Mediapro и другие компании — получили весомый судебный прецедент для защиты своих прав во всем мире. По данным Ла Лиги, в сезоне 2024/25 потребление пиратского контента в Испании сократилось на 60%.

