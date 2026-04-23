Иран обвинил США в выводе из строя маршрутизаторов из-за скрытых бэкдоров

Иранские власти обвинили США в использовании скрытых бэкдоров или ботнетов для вывода из строя сетевого оборудования во время атак на страну. Китайские СМИ поддержали эту версию, пишет The Register.

По сообщениям иранских СМИ, во время атак оборудование производителей Cisco, Juniper, Fortinet и MikroTik либо отключалось, либо перезагружалось. Примечательно, что это происходило несмотря на то, что страна уже была отключена от глобального сегмента интернета. Иранская сторона выдвинула гипотезу о бэкдорах в микропрограммном обеспечении или загрузчиках устройств — они могли активироваться в определенное время или по сигналу со спутника. Ответственность за их установку возлагается на американских поставщиков.

В то же время рассматривается и другой сценарий — иранское оборудование могло быть задействовано в ботнете, осуществлявшем атаки на устройства под брендами Cisco и MikroTik.

Американская сторона косвенно подтверждала подобные сценарии. На возможность проведения кибератак параллельно с военными операциями намекали президент США Дональд Трамп и генерал Дэн Кейн. При этом речь шла не только об Иране, но и о Венесуэле.

Китайские издания поддержали иранские обвинения, повторив тезис о внедрении бэкдоров в сетевое оборудование по приказу американских властей. Этот аргумент не нов — ранее его озвучивал известный информатор Эдвард Сноуден.

В настоящее время блокировка глобального сегмента интернета в Иране продолжается уже 52 дня. Доступ к нему для рядовых граждан предоставляется в индивидуальном порядке. Отдельно сообщается о выпуске «белых SIM-карт» с неограниченным доступом для части чиновников.