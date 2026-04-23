Иран обвинил США в выводе из строя маршрутизаторов из-за скрытых бэкдоров

Карикатура з китайських ЗМІ
Карикатура з китайських ЗМІ; графічна обробка The Register

Иранские власти обвинили США в использовании скрытых бэкдоров или ботнетов для вывода из строя сетевого оборудования во время атак на страну. Китайские СМИ поддержали эту версию, пишет The Register.

По сообщениям иранских СМИ, во время атак оборудование производителей Cisco, Juniper, Fortinet и MikroTik либо отключалось, либо перезагружалось. Примечательно, что это происходило несмотря на то, что страна уже была отключена от глобального сегмента интернета. Иранская сторона выдвинула гипотезу о бэкдорах в микропрограммном обеспечении или загрузчиках устройств — они могли активироваться в определенное время или по сигналу со спутника. Ответственность за их установку возлагается на американских поставщиков.

- Реклама -

В то же время рассматривается и другой сценарий — иранское оборудование могло быть задействовано в ботнете, осуществлявшем атаки на устройства под брендами Cisco и MikroTik.

Американская сторона косвенно подтверждала подобные сценарии. На возможность проведения кибератак параллельно с военными операциями намекали президент США Дональд Трамп и генерал Дэн Кейн. При этом речь шла не только об Иране, но и о Венесуэле.

Китайские издания поддержали иранские обвинения, повторив тезис о внедрении бэкдоров в сетевое оборудование по приказу американских властей. Этот аргумент не нов — ранее его озвучивал известный информатор Эдвард Сноуден.

В настоящее время блокировка глобального сегмента интернета в Иране продолжается уже 52 дня. Доступ к нему для рядовых граждан предоставляется в индивидуальном порядке. Отдельно сообщается о выпуске «белых SIM-карт» с неограниченным доступом для части чиновников.

- Реклама -

Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Китайские производители объединились, чтобы избавить смартфоны от зависаний и перегрева

Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor внедряют единый стандарт управления памятью — чтобы устранить зависания, перегрев и сбои в работе приложений на Android.
Новости

«Триолан» повышает цену на кабельное телевидение

С 1 июня 2026 года абоненты «Триолана» будут платить за услугу телевидения 150 грн за 30 дней. Тариф стоимостью 120 грн не менялся на протяжении пяти лет.
Новости

Light Data: «Киевстар» начинает тестирование работы мессенджеров через спутник

«Киевстар» получил разрешение НКЭК на тестирование Light Data — режима, который позволит пользоваться мессенджерами через спутник там, где нет наземной сети.
Новости

Испанский суд по иску Ла Лиги ликвидировал одну из крупнейших пиратских IPTV-сетей

Уголовная палата Испании осудила организаторов пиратской IPTV-сети, которая незаконно распространяла футбольные трансляции, фильмы и сериалы в 13 странах.
Новости

На SWEET.TV стартует шоу «Распознай ложь» — украинская адаптация британского формата

SWEET.TV запускает «Распознай ложь» — шоу, в котором звезды рассказывают правдивые и выдуманные истории, а зрители вместе с участниками решают, где правда, а где ложь.