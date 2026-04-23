Украинская компания Stetman и датский производитель наноспутников GomSpace подписали соглашение о партнерстве на Ukraine Business Summit 2026 в Киеве. О начале этого сотрудничества объявила еврокомиссар Марта Кос во время выступления перед участниками форума, сообщает «Милитарный».

GomSpace специализируется на разработке и производстве малых космических аппаратов. Именно эта датская компания будет производить спутники связи для Украины в рамках программы UASAT LEO. В настоящее время партнеры завершают оформление совместного предприятия, которое будет действовать непосредственно на территории Украины.

Запуск первого спутника запланирован на октябрь 2026 года — в качестве ракеты-носителя будет использоваться ракета SpaceX. К концу 2027 года на орбиту планируется вывести 120 аппаратов. С 2028 года темпы будут поддерживаться ежегодными запусками по 100–105 единиц.