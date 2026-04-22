YouTube будет выявлять дипфейки знаменитостей и удалять их по запросу

YouTube расширяет программу защиты от дипфейков — теперь любая известная личность сможет отслеживать искусственно созданные видеоматериалы со своим участием и подавать запросы на их удаление. Об этом сообщается в официальном блоге YouTube.

В основе системы лежит алгоритм определения схожести, который сканирует платформу в поисках видео, в которых использованы синтезированные с помощью искусственного интеллекта (ИИ) изображения реальных людей. Как только такой материал обнаруживается, участник программы получает уведомление и может инициировать его удаление. Администрация платформы рассматривает каждый запрос индивидуально, руководствуясь собственной политикой конфиденциальности, поэтому удовлетворение каждого обращения не гарантируется.

Пилотное тестирование функции началось ещё осенью прошлого года — сначала только для видеоблогеров, имеющих собственные каналы. В марте к программе присоединились журналисты и политики. Теперь доступ к ней получают все публичные лица независимо от наличия канала на YouTube. Чтобы подключиться к программе, нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, и отправить видеоселфи — система идентифицирует участника по чертам лица, а не по голосу или другим параметрам.

При этом удаление материала не происходит автоматически. Пародийный или сатирический контент платформа рассматривает как добросовестный — и может оставить его даже несмотря на запрос на удаление. Видеоблогеры, уже участвующие в программе, обращались с запросами лишь в отношении «очень небольшого» количества материалов.

Техническую основу системы составляет Content ID — инструмент, позволяющий правообладателям монетизировать чужой контент, в котором используются их материалы. Параллельно YouTube анонсировал возможность для авторов добавлять в видео собственные ИИ-аватары. Продюсерское агентство CAA уже сформировало базу биометрических данных клиентов для коммерческого использования — в частности, звезда TikTok Хаби Лям продал права на свой цифровой образ для продвижения товаров в интернете.

Отношение представителей индустрии развлечений к дипфейкам неоднозначно. Одни видят в них новый инструмент взаимодействия с аудиторией, другие относятся к ним с настороженностью. Впрочем, тенденция уже обозначилась — цифровой образ публичного лица постепенно превращается в самостоятельный актив, способный приносить доход.