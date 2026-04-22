TP-Link назвала себя американской компанией, чтобы её роутеры не попали под запрет в США

TP-Link провела две встречи с представителями Федеральной комиссии по связи (FCC) США. Цель переговоров — получить исключение из запрета на продажу иностранных маршрутизаторов на американском рынке. Компания при этом подчеркнула, что является американской — со штаб-квартирой в калифорнийском Ирвине. Об этом пишет PCMag.

Встречи состоялись 16 апреля. Юристы и консультанты TP-Link общались с сотрудниками FCC Оливией Трасти и Анной Гомес. Компания добивается «условного одобрения» для своих маршрутизаторов потребительского класса — аналогичного тому, которое уже было предоставлено Netgear и Adtran на 18 месяцев.

- Реклама -

Что касается американского статуса компании, ситуация неоднозначна. TP-Link была основана в 1996 году в китайском Шэньчжэне. С 2022 года американское подразделение компании начало процедуру отделения, которая длилась два года. На официальном сайте производителя для американского рынка подчеркивается отсутствие связей с Китаем. Отмечается, что именно американские подразделения «владеют и управляют» глобальным бизнесом TP-Link. Основатель и генеральный директор компании Джеффри Чао и его жена являются владельцами бизнеса и оба проживают в Ирвайне. Чао является гражданином КНР и намерен получить постоянный вид на жительство в США по программе «золотой карты» Дональда Трампа. Условие — выплата 1 млн долларов.

Чтобы получить разрешение на продажу, TP-Link придётся раскрыть структуру собственности, механизмы поддержки со стороны иностранных правительств и гражданство руководителей. Дополнительным требованием является подробный, ограниченный по времени план по созданию или расширению производства на территории США. Компания также обязана указать страну происхождения всех компонентов для новых моделей маршрутизаторов, которые планирует реализовывать на американском рынке.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Отдельным фактором остается безопасность. Оборудование TP-Link неоднократно становилось мишенью для злоумышленников и использовалось в хакерских атаках. В ответ компания опубликовала предупреждение для пострадавших клиентов — с рекомендацией заменить устройства или обновить прошивку, если это возможно.

Пока ведутся переговоры, TP-Link и другие крупные бренды сохраняют право продавать имеющиеся модели в США. Однако предоставлять обновления прошивки они смогут только до 1 марта 2027 года. FCC обещает уточнить свою политику. Если этого не произойдет, производители лишатся возможности выпускать обновления безопасности для своей продукции на американском рынке.