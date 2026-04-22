Тим Кук покидает пост генерального директора Apple — компанию возглавит Джон Тернус

Apple объявила о смене генерального директора. С 1 сентября 2026 года компанию возглавит Джон Тернус, который в настоящее время занимает должность вице-президента по разработке аппаратного обеспечения. Об этом сообщается на сайте компании.

Действующий глава Apple Тим Кук переходит на должность исполнительного председателя совета директоров. До сентября он продолжит руководить компанией и займется передачей дел. После перехода Кук сосредоточится на взаимодействии с регулирующими органами и стратегическом развитии. Решение об изменении руководства совет директоров принял единогласно — как итог долгосрочного плана преемственности. Сам Кук назвал руководство Apple «самой большой привилегией» в своей жизни. По его словам, он полностью уверен в своем преемнике — Тернус сочетает инженерное мышление новатора с необходимыми лидерскими качествами.

Джон Тернус проработал в Apple около 25 лет. Он присоединился к компании в 2001 году и с тех пор участвовал в разработке многих устройств. В последние годы он курировал аппаратную часть практически всех ключевых продуктов — от iPhone и Mac до AirPods и Apple Watch. В 2021 году Тернус вошел в состав топ-менеджмента компании. Еще раньше СМИ называли его главным кандидатом на роль преемника Кука.

Тернуса считают одним из главных архитекторов современной линейки устройств Apple. В частности, он сыграл важную роль в развитии компьютеров Mac после перехода на фирменные процессоры Apple Silicon. Тернус также участвовал в запуске новых продуктовых категорий — в частности, гарнитуры Apple Vision Pro. В отличие от Кука, прославившегося как финансовый и операционный менеджер, Тернус — прежде всего инженер.

Тим Кук возглавил Apple в 2011 году, сменив на этом посту основателя компании Стива Джобса. За это время рыночная капитализация Apple выросла более чем в десять раз — примерно с $350 млрд до $4 трлн, а годовая выручка увеличилась почти в четыре раза и по итогам 2025 финансового года превысила $416 млрд.

Под руководством Кука Apple активно развивала сервисное направление — iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Pay — и вывела на рынок новые категории устройств, в частности Apple Watch, AirPods и гарнитуру смешанной реальности Vision Pro. Одним из ключевых шагов стал переход iPhone, iPad, а затем и Mac на собственные процессоры, что позволило компании усилить контроль над экосистемой и повысить энергоэффективность устройств.

Одновременно со сменой руководства произойдут изменения в составе совета директоров. Действующий председатель совета Артур Левинсон перейдет на должность ведущего независимого директора, а Тернус войдет в состав совета. В Apple подчеркивают, что смена руководства проходит планомерно и без резкого срыва курса. Компания рассчитывает, что под руководством Тернуса сохранится фокус на аппаратных решениях и интеграции технологий. Развитие собственной экосистемы и ключевых продуктов при этом продолжится.

