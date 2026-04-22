Почти 500 тысяч абонентов «Киевстар» уже воспользовались 5G

Национальный оператор «Киевстар» обнародовал первые результаты пилотного тестирования 5G. Статистика показывает: несмотря на то, что сеть охватывает лишь тестовые площадки, абоненты активно пользуются новым стандартом, а трафик передачи данных неуклонно растет.

В настоящее время пилотные зоны развернуты в трёх городах — Львове, Харькове и Бородянке. Компания также готовится запустить 5G-пилотные проекты в Киеве и Одессе. Тестирование проходит в реальных городских условиях: оператор изучает сетевую нагрузку, поведение пользователей и эффективность работы оборудования. Собранные данные станут основой для планирования полноценного развертывания 5G в Украине после завершения войны.

С момента запуска первых пилотных участков в январе 2026 года почти 500 тысяч абонентов воспользовались 5G в сети «Киевстар». Ежедневно новой технологией пользуются около 50 тысяч человек. В пилотных зонах Львова и Харькова доля 5G достигает 40% от общего трафика передачи данных. В целом сеть уже обработала более 358 ТБ данных в новом стандарте. Наиболее активно 5G используют владельцы смартфонов Apple iPhone и Samsung Galaxy.

Что касается скоростных показателей, то картина следующая. В ходе закрытых тестирований в условиях минимальной нагрузки максимальная скорость превысила 2,4 Гбит/с. После открытия доступа для всех пользователей и увеличения количества подключений средняя скорость в тестовой сети составляет 600–800 Мбит/с, а пиковая превышает 1,7 Гбит/с. Для сравнения — такая пропускная способность позволяет загрузить фильм в HD-качестве за считанные секунды и смотреть видео в 4K без задержек.

В то же время 4G еще долгое время будет оставаться основным стандартом мобильной связи в Украине. «Киевстар» продолжает модернизировать сеть 4G, увеличивая ее емкость и пропускную способность, и сохраняет лидерство по количеству базовых станций 4G в Украине. Это подтверждается внутренними данными компании и отчетностью поставщиков перед Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) по состоянию на 31 декабря 2025 года, без учета временно оккупированных территорий. Высокоскоростной LTE уже доступен для более 96% населения, а пиковая скорость в сети достигает 1 Гбит/с.

Внедрение 5G — следующий этап развития цифровой инфраструктуры оператора, который откроет новые возможности, прежде всего для инновационных решений в сфере бизнеса и государственного управления.