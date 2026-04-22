Google переименовала ProducerAI в Flow Music и расширила его функционал

Новости
Google переименовала свой искусственный интеллект (ИИ) для работы со звуком — ProducerAI — в Flow Music и одновременно анонсировала ряд новых инструментов для редактирования треков. Об этом пишет 9to5Google.

Новое название появилось всего через несколько месяцев после приобретения сервиса в феврале 2026 года. О ребрендинге компания сообщила через официальный аккаунт в сети X, где также рассказала о расширении возможностей инструмента.

В частности, Flow Music получил функцию ремикса, работающую на основе текстовых подсказок. Отныне пользователи могут изменять отдельные фрагменты трека, заменять их или развивать дальше — без необходимости переписывать всю композицию. Google привела конкретные примеры таких запросов — например, превратить lo-fi фортепианное интро в массивный дабстеп-дроп, сгенерировать пять вариантов гитарного соло для выбора лучшего или одновременно заменить несколько припевов.

Ребрендинг также продиктован стремлением Google унифицировать линейку продуктов в рамках Google Labs. Новое название ставит музыкальный сервис в один ряд с уже существующим инструментом Flow для видеомонтажа — вместе они образуют единое семейство, а не набор разрозненных экспериментальных решений. В то же время Flow Music сохраняет технологическую основу — Gemini и Lyria 3, которые недавно научились генерировать треки продолжительностью до трех минут.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Сервис уже доступен для тестирования на отдельном сайте flowmusic.app. Там можно опробовать как новые функции ремикширования, так и базовые инструменты для создания и редактирования музыки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
