ЕС разрешит использование несъемных аккумуляторов в смартфонах — но при соблюдении трех условий

С 17 февраля 2027 года в Европейском союзе (ЕС) вступят в силу новые требования к аккумуляторам в смартфонах. Хотя общепринятое мнение сводится к тому, что все устройства должны комплектоваться съемными батареями, подробный анализ регламента свидетельствует об обратном. Об этом пишет 9to5Google.

Регламент по аккумуляторам ЕС принял ещё в 2023 году, а наиболее заметные изменения для мобильных устройств внесли в 2025 году. Документ требует проектировать гаджеты с учетом «ремонтопригодности» и «заменяемости» компонентов. Согласно регламенту, аккумулятор считается съемным, если его можно извлечь с помощью инструментов из свободной продажи — без применения фирменного оборудования, растворителей или теплового воздействия. Именно нагрев клея для открытия корпуса — стандартная практика при ремонте флагманов вроде Google Pixel 10 или Samsung Galaxy S26 — по этому определению делает такие батареи несъемными.

Впрочем, регламент предусматривает существенное исключение. Производитель имеет право не делать аккумулятор съемным, если устройство соответствует одновременно трем условиям. Во-первых, после 500 полных циклов зарядки батарея должна сохранять не менее 83% номинальной емкости. Во-вторых, после 1000 циклов остаточная емкость должна составлять не менее 80%. В-третьих, устройство обязано иметь класс защиты IP67.

Этим критериям уже соответствует немало современных смартфонов. В частности, Google заявляет, что устройства, начиная с Pixel 8a, сохраняют более 80 % емкости аккумулятора после тысячи циклов зарядки. Аналогичные заявления делает и Samsung в отношении своих флагманов. Поэтому есть основания полагать, что в 2027 году ведущим производителям не придется кардинально переделывать конструкцию смартфонов — многие модели уже соответствуют требованиям нового регламента.