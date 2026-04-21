Стриминговый сервис SWEET.TV анонсировал премьеру «Расследования с Андреем Данилевичем» — первого украинского документального проекта в жанре true crime на платформе. Первый эпизод выйдет 27 апреля, новые серии будут появляться каждый понедельник исключительно на SWEET.TV.

Проект посвящен самым громким уголовным делам времен независимой Украины. В каждой серии преступление рассматривается в комплексе — предпосылки, ход следствия и способы установления личности преступника. Ведущий Андрей Данилевич так описывает замысел проекта — «Мы не просто рассказываем о преступлениях — мы пытаемся понять, что за ними стоит, задаем те вопросы, которые другие не решались озвучить. Этот проект — о поиске правды, даже когда она неудобна или шокирует».

Що залишилося за лаштунками шокуючих злочинів

В первом эпизоде рассказывается о серийном убийце Юрии Кузьменко по прозвищу «Элвис», который признался в убийстве более 200 женщин в Киевской области. Авторы собрали показания очевидцев, комментарии родственников жертв и новые подробности этого громкого уголовного дела. Руководительница проекта Наталья Деревянко отмечает: «Мы не ищем сенсации. Версия следствия — это не всегда финал истории. Там, где для кого-то все уже завершено, мы задаем новые вопросы и разговариваем с теми, кого не услышали».

Маркетинг-директор SWEET.TV Марина Русак объясняет выбор жанра глобальными тенденциями — true crime сегодня является одним из самых популярных форматов в мире благодаря сочетанию реальных историй, сильной драматургии и общественного стремления к справедливости. «Мы создаем современный украинский контент, соответствующий глобальным трендам, и для нас важно запускать форматы, которые уже доказали свою актуальность», — говорит она.

«Расследование с Андреем Данилевичем» — часть линейки SWEET.TV Originals. Платформа последовательно наращивает собственное производство — на этой неделе состоится премьера развлекательного шоу «Распознай ложь», а зрителям уже доступны 12 эпизодов проекта «Угадай мелодию».