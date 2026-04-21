По всей Украине отмечаются сбои в сети оператора «Киевстар»

Новости
Базова станція Київстар
Фото: Київстар

Вечером 21 апреля по всей Украине произошел масштабный сбой в сети мобильного оператора «Киевстар» — абоненты из разных регионов сообщают о невозможности совершить звонок. Факт перебоев подтверждает сервис Downdetector.

Жалобы поступают из многих городов: звонки не проходят или обрываются на середине разговора, а в некоторых случаях связь пропадает полностью. Помимо проблем со звонками, часть абонентов сообщает о нестабильной работе сети в целом — связь то появляется, то пропадает.

Среди тех, кто столкнулся со сбоем, — пользователи, которые не могут дозвониться ни на мобильные, ни на стационарные номера. Массовый характер сообщений свидетельствует о системной, а не локальной проблеме.

«Киевстар» подтвердил сбой в работе сети. «В настоящее время действительно наблюдаются проблемы с исходящими звонками, наши специалисты занимаются их устранением», — говорится в сообщении оператора. Абонентам рекомендуется периодически проверять, восстановилась ли услуга.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
