PlayCity начало сотрудничество с YouTube для борьбы с незаконной рекламой азартных игр

Государственное агентство по контролю за игорным и лотерейным бизнесом PlayCity начало сотрудничество с видеоплатформой YouTube в целях борьбы с незаконной рекламой азартных игр. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба агентства.

Благодаря взаимодействию с платформой уже удалось заблокировать YouTube-канал с более чем 3 тыс. подписчиков, который продвигал азартные услуги в обход закона. Кроме того, с другого канала — с аудиторией более 133 тыс. подписчиков — удалено видео с запрещенной рекламой казино. «Продолжаем системную работу по очистке информационного пространства от незаконной рекламы азартных игр», — отметили в PlayCity.

Это сотрудничество — часть более широкой кампании агентства по борьбе с незаконной рекламой в социальных сетях. Так, в январе 2026 года PlayCity зафиксировало рекордное количество нарушений в TikTok — 80 аккаунтов передано платформе для блокировки. В то же время в Instagram удалено 2 профиля с незаконным контентом.

Агентство PlayCity начало свою деятельность 1 апреля 2025 года и заменило предыдущего регулятора — Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Решение о его создании Кабинет министров принял 21 марта 2025 года. Общую государственную политику в сфере азартных игр с февраля 2025 года формирует и координирует Министерство цифровой трансформации, которому непосредственно подчиняется PlayCity.

Редакция Mediasat
