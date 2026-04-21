Гондурас обогнал Беларусь и Россию по скорости фиксированного интернета и наступает на пятки Украине

По итогам марта 2026 года Гондурас обогнал Беларусь и Россию в рейтинге Speedtest Global Index по скорости фиксированного интернета. Кроме того, эта центральноамериканская страна практически догнала Украину. Об этом свидетельствуют данные платформы Speedtest от Ookla.

Гондурас занял 80-е место со средней скоростью загрузки 92,00 Мбит/с. Для сравнения — Россия оказалась на 82-м месте (91,29 Мбит/с), Беларусь — на 83-м (90,61 Мбит/с). При этом Гондурас поднялся на три позиции, тогда как Россия, наоборот, опустилась на три ступеньки вниз.

В марте 2026 года Украина заняла 79-е место в рейтинге фиксированного широкополосного интернета — на две позиции ниже, чем ранее. Медианная скорость загрузки составила 92,24 Мбит/с, выгрузки — 93,74 Мбит/с, задержка — 4 мс. Разница между Гондурасом и Украиной по скорости загрузки — 0,24 Мбит/с, а в рейтинге их разделяет лишь одна позиция.

В сегменте мобильного интернета Украина заняла 81-е место — на пять позиций выше, чем ранее. Медианная скорость загрузки через мобильные сети составила 51,61 Мбит/с, выгрузки — 12,86 Мбит/с при задержке 26 мс. Россия в мобильном рейтинге отсутствует — Speedtest не учитывает ее показатели из-за несоответствия методологическим критериям. Беларусь опустилась на пять позиций и заняла 96-е место.

Данные Speedtest Global Index обновляются ежемесячно на основе измерений пользователей платформы по всему миру. Начиная с июня 2024 года, для включения страны в рейтинг применяется метод порога точности (Precision Threshold) — как для мобильного, так и для фиксированного интернета.

Редакция Mediasat
Читайте также

Новости

Разработчик обошел SynthID — систему водяных знаков Google для изображений, созданных с помощью ИИ

Разработчик с GitHub нашел способ удалить невидимые водяные знаки SynthID с изображений, сгенерированных ИИ, без заметной потери качества.
Новости

ЕКА выделило 18,6 млн евро на орбитальные испытания терабитной лазерной связи

ЕКА выделило 18,6 млн евро на орбитальные испытания HydRON — первой в мире сети со скоростью до 1 Тбит/с, которая соединит спутники различных операторов.
Новости

SWEET.TV запускает первый украинский документальный проект в жанре «true crime»

С 27 апреля на SWEET.TV стартует документальный проект в жанре true crime «Расследование с Андреем Данилевичем» о самых громких уголовных делах независимой Украины.
Новости

«Дизель шоу» меняет канал — отныне проект будет выходить на «1+1 Украина»

«Дизель студио» и «1+1 Украина» объявили о партнерстве — новые выпуски «Дизель шоу» будут выходить каждую пятницу в 19:00, начиная с 15 мая.
Новости

Украинские хакеры взломали внутренние системы российской спутниковой связи «Гонец»

Украинские хакеры получили доступ к закрытым данным спутниковой системы «Гонец» — от переписки руководства до документации по ИТ-инфраструктуре.