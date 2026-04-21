Гондурас обогнал Беларусь и Россию по скорости фиксированного интернета и наступает на пятки Украине

По итогам марта 2026 года Гондурас обогнал Беларусь и Россию в рейтинге Speedtest Global Index по скорости фиксированного интернета. Кроме того, эта центральноамериканская страна практически догнала Украину. Об этом свидетельствуют данные платформы Speedtest от Ookla.

Гондурас занял 80-е место со средней скоростью загрузки 92,00 Мбит/с. Для сравнения — Россия оказалась на 82-м месте (91,29 Мбит/с), Беларусь — на 83-м (90,61 Мбит/с). При этом Гондурас поднялся на три позиции, тогда как Россия, наоборот, опустилась на три ступеньки вниз.

В марте 2026 года Украина заняла 79-е место в рейтинге фиксированного широкополосного интернета — на две позиции ниже, чем ранее. Медианная скорость загрузки составила 92,24 Мбит/с, выгрузки — 93,74 Мбит/с, задержка — 4 мс. Разница между Гондурасом и Украиной по скорости загрузки — 0,24 Мбит/с, а в рейтинге их разделяет лишь одна позиция.

В сегменте мобильного интернета Украина заняла 81-е место — на пять позиций выше, чем ранее. Медианная скорость загрузки через мобильные сети составила 51,61 Мбит/с, выгрузки — 12,86 Мбит/с при задержке 26 мс. Россия в мобильном рейтинге отсутствует — Speedtest не учитывает ее показатели из-за несоответствия методологическим критериям. Беларусь опустилась на пять позиций и заняла 96-е место.

Данные Speedtest Global Index обновляются ежемесячно на основе измерений пользователей платформы по всему миру. Начиная с июня 2024 года, для включения страны в рейтинг применяется метод порога точности (Precision Threshold) — как для мобильного, так и для фиксированного интернета.