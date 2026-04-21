ЕКА выделило 18,6 млн евро на орбитальные испытания терабитной лазерной связи

Европейское космическое агентство (ЕКА) подписало контракт на сумму 18,6 млн евро с консорциумом во главе с Kepler Communications. Соглашение касается третьего элемента проекта High-throughput Optical Network (HydRON). В консорциум вошла ирландская компания Mbryonics — она будет отвечать за орбитальную демонстрацию совместимости оптических терминалов разных производителей.

HydRON — инициатива ЕКА в рамках программы оптических и квантовых коммуникаций ScyLight, которая является частью программы Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES). Цель проекта — защищенная сеть передачи данных в реальном времени между различными орбитами и между космосом и наземными системами. Директор ЕКА по вопросам устойчивости, навигации и связи Лоран Жаффар назвал HydRON первой в мире многоорбитальной оптической сетью с пропускной способностью до терабита в секунду.

Для орбитальных испытаний Kepler Communications построит спутник на базе стандартной платформы собственной сети. На его борту разместят несколько оптических коммуникационных терминалов (ОКТ) от различных европейских поставщиков. Mbryonics предоставит оптический терминал StarCom и наземный тестовый стенд для проверки совместимости между терминалами. Исполнительный директор компании Джон Макки отметил, что испытания должны доказать способность лазерных систем от разных производителей беспрепятственно взаимодействовать на орбите.

Mbryonics

Mbryonics позиционирует себя как единственную компанию, чьи технологии совместимы со всеми основными стандартами оптической связи. Это позволяет объединять спутниковые группировки на различных орбитах — от низких (LEO) до геостационарных (GEO) — в единую инфраструктуру. Аналогичный подход уже отрабатывался в рамках программы DARPA Space-BACN, где тестировалась совместимость аппаратов разных производителей.

Параллельно с этим Mbryonics наращивает производственные мощности. В Шенноне (Ирландия) компания строит второй завод Photon 2 площадью около 3700 кв. м. Предполагается, что предприятие начнёт серийное производство тысяч терминалов к 2027 году.

Новый контракт является логическим продолжением участия Mbryonics в программе HydRON. Ранее компания выполнила работы в рамках второго этапа программы — в составе консорциума во главе с Thales Alenia Space она создавала оптическую испытательную площадку для проверки надежности системы.

ЕКА также активно развивает наземную оптическую инфраструктуру. Недавно агентство развернуло в чилийских Андах станцию лазерной спутниковой связи со скоростью 10 Гбит/с.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
