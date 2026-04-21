Телеканал «1+1 Украина» и «Дизель студио» объявили о начале стратегического партнерства — в связи с чем шоу меняет телевизионную «регистрацию». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Новые выпуски «Дизель шоу» зрители увидят с 15 мая — каждую пятницу в 19:00. При этом канал уточнил, что шоу «Единый квартал» останется на «1+1 Украина» несмотря на новое соглашение.

В этом году «Дизель шоу» отмечает 11-летие — и встречает эту дату в статусе самого популярного юмористического шоу страны. Сейчас коллектив вернулся из европейского благотворительного тура и готовится к юбилейным концертам в Киеве, премьеру которых покажет «1+1 Украина». Сразу после празднования годовщины «дизели» отправятся в большой всеукраинский тур.

Постоянный состав «Дизель студио» — Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Александр Бережок, Виктория Булитко, Евгений Сморигин, Юлия Мотрук и Дмитрий Танкович. К ним присоединяются звезды сериалов «1+1» — Ольга Атанасова, Лилия Ребрик, Назар Заднепровский и Александр Ярема. Ежегодно команда дает более 150 выступлений в Украине, Европе и Америке.

Напомним, в марте мы сообщали, что MEGOGO получил права на раннюю премьеру новых концертов «Дизель шоу» — в течение 2026 года на платформе выйдет 35 выпусков.