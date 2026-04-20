Vodafone предложил абонентам от 55 лет тарифный план за 200 грн в месяц

Vodafone запустив акцію POVAGA для клієнтів від 55 років

Vodafone Украина запустила акцию «POVAGA» — специальное предложение для новых абонентов с контрактом в возрасте от 55 лет. За 200 грн в месяц участники получают полный набор услуг мобильной связи, а фиксированная цена гарантируется на 12 месяцев.

В пакет входят безлимитные звонки внутри сети Vodafone и безлимитный интернет на территории Украины. Кроме того, в пакет включено 1000 минут для звонков на номера других операторов. Эти минуты распространяются и на звонки родным в 27 странах Европейского союза (ЕС). Также предусмотрены возможности роуминга — пакет включает 15 ГБ мобильного интернета и 150 SMS для использования в странах ЕС.

Чтобы воспользоваться акционными условиями, необходимо до 31 мая 2026 года обратиться в любой магазин Vodafone с паспортом и идентификационным кодом (ИНН). Затем — перенести свой номер от другого оператора на контрактное обслуживание. Номер при этом останется прежним.

Контрактная форма обслуживания, на которую переходит абонент, обеспечивает не только выгодную цену, но и дополнительную защиту номера. Подробнее с условиями акции POVAGA можно ознакомиться в магазинах Vodafone или на официальной странице акции.

Редакция Mediasat
