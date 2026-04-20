SpaceX обвинила Blue Origin в потенциальных радиопомехах для Starlink

SpaceX подала возражение в Федеральную комиссию по связи США (FCC) против проекта спутникового интернета TeraWave компании Blue Origin. По мнению компании Илона Маска, предложенная схема работы TeraWave может вызвать радиопомехи для Starlink и других спутниковых сервисов. Об этом пишет PCMag.

Blue Origin планирует развернуть группировку TeraWave из 5 408 спутников для обслуживания корпоративных и государственных клиентов. SpaceX не требует закрытия проекта конкурента. В то же время компания настаивает на том, что текущая конфигурация TeraWave несет в себе серьезные риски для эффективного использования спектра.

- Реклама -

Суть претензий заключается в выборе частот для телеметрии, слежения и управления спутниками. В частности, Blue Origin намерена использовать те же Ka- и E-диапазоны, что и Starlink — 18,8–19,3 ГГц, 71–76 ГГц и 81–86 ГГц. По мнению SpaceX, настоящая проблема — в намерении Blue Origin использовать всенаправленные антенны с низким коэффициентом усиления. Такие антенны требуют большей мощности и усиливают риск помех для соседних спутниковых систем. Поэтому SpaceX призывает конкурента перейти на направленные соединения с высоким коэффициентом усиления, что сделает работу сети более эффективной и снизит взаимное влияние.

Позицию SpaceX разделяют и другие участники рынка. Так, компания AST SpaceMobile заявила о рисках радиопомех для своей спутниковой сети. Компания Viasat, в свою очередь, обратилась в Федеральную комиссию по связи (FCC) с просьбой отклонить заявку Blue Origin на управление спутниками — из-за угрозы менее эффективного использования спектра.